Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 22
Lou Gramm

26 окт 2025 : 		 LOU GRAMM: «После операции я не мог вспомнить слова песен»

6 окт 2025 : 		 В следующем году LOU GRAMM выпустит новую пластинку

12 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM о вокалисте GUNS N' ROSES

10 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не жалеет об уходе из FOREIGNER

14 июл 2024 : 		 LOU GRAMM: «А не продать ли мне?»

25 апр 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

9 апр 2024 : 		 LOU GRAMM: «Если ты умен, то понимаешь, когда надо заканчивать»

8 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об отношениях с MICK'ом JONES'ом

1 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об уходе на пенсию

16 мар 2024 : 		 LOU GRAMM: «Пора завязывать»

24 янв 2024 : 		 LOU GRAMM исполнил классику FOREIGNER

28 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM о своем заболевании

2 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM исполнил FOREIGNER вместе с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

24 окт 2023 : 		 LOU GRAMM о песне FOREIGNER "I Want To Know What Love Is": «Я не получил ни цента»

29 авг 2023 : 		 LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»

10 мар 2023 : 		 LOU GRAMM исполняет классику FOREIGNER

28 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Я уважаю Lou Gramm'a»

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления LOU GRAMM

16 авг 2022 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

5 июн 2021 : 		 Вышел сборник LOU GRAMM

30 дек 2019 : 		 LOU GRAMM об уходе на покой: «Я потерял желание гастролировать»

18 янв 2019 : 		 LOU GRAMM о своём уходе

31 дек 2018 : 		 LOU GRAMM уходит со сцены

6 окт 2015 : 		 LOU GRAMM надеется что-то выпустить в 2016 году

19 авг 2015 : 		 LOU GRAMM планирует ЕР

22 апр 2009 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER дебютирует в новой группе
LOU GRAMM: «После операции я не мог вспомнить слова песен»



LOU GRAMM в недавнем интервью поговорил об опухоли головного мозга, получившая название краниофарингиома почти 30 лет назад. Хотя опухоль была доброкачественной, в результате операции у него был серьезно поврежден гипофиз, что привело к значительному увеличению веса и не позволило ему выступать на сцене в течение года:

«Я обратился к трем нейрохирургам, и все они сделали магнитно-резонансную томографию, а потом отправили меня домой приводить в порядок свои дела, потому что считали, что у меня нет шансов пережить операцию. В последний раз, когда я отправлялся домой, в тот вечер я смотрел "60 минут" по телевизору, и там был сюжет о нейрохирурге из Бостона, который использовал лазерную хирургию для удаления неоперабельных опухолей. И в конце передачи они дали номер его телефона. Итак, в восемь часов следующего утра я разговаривал по телефону с его секретаршей, и это было во вторник, а в четверг меня пригласили, и я сделал еще несколько тестов. А в пятницу в четыре утра меня вкатили на каталке в операционную. Операция длилась 19 часов.

Несмотря на то, что операция прошла успешно, он сказал мне, что мне придется пройти через некоторые трудности, мое равновесие будет нарушено, и я, возможно, не смогу сразу найти все нужные слова в разговоре. И он сказал мне, что не хочет, чтобы я гастролировал как минимум полтора года, а через два месяца я уже был в пути. И я не мог вспомнить слова песен. Я написал их полукругом вокруг микрофонной стойки. И каждый раз, когда я доходил до стиха, который не мог вспомнить, я смотрел вниз и видел слова. Я прочитывал первые три слова, а потом до меня доходило все остальное».




просмотров: 140

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
