LOU GRAMM: «После операции я не мог вспомнить слова песен»



LOU GRAMM в недавнем интервью поговорил об опухоли головного мозга, получившая название краниофарингиома почти 30 лет назад. Хотя опухоль была доброкачественной, в результате операции у него был серьезно поврежден гипофиз, что привело к значительному увеличению веса и не позволило ему выступать на сцене в течение года:



«Я обратился к трем нейрохирургам, и все они сделали магнитно-резонансную томографию, а потом отправили меня домой приводить в порядок свои дела, потому что считали, что у меня нет шансов пережить операцию. В последний раз, когда я отправлялся домой, в тот вечер я смотрел "60 минут" по телевизору, и там был сюжет о нейрохирурге из Бостона, который использовал лазерную хирургию для удаления неоперабельных опухолей. И в конце передачи они дали номер его телефона. Итак, в восемь часов следующего утра я разговаривал по телефону с его секретаршей, и это было во вторник, а в четверг меня пригласили, и я сделал еще несколько тестов. А в пятницу в четыре утра меня вкатили на каталке в операционную. Операция длилась 19 часов.



Несмотря на то, что операция прошла успешно, он сказал мне, что мне придется пройти через некоторые трудности, мое равновесие будет нарушено, и я, возможно, не смогу сразу найти все нужные слова в разговоре. И он сказал мне, что не хочет, чтобы я гастролировал как минимум полтора года, а через два месяца я уже был в пути. И я не мог вспомнить слова песен. Я написал их полукругом вокруг микрофонной стойки. И каждый раз, когда я доходил до стиха, который не мог вспомнить, я смотрел вниз и видел слова. Я прочитывал первые три слова, а потом до меня доходило все остальное».







