сегодня



GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS



GARY HOLT после финального шоу латиноамериканского тура опубликовал благодарности публике за их действия в рамках концертов и добавил:



«Больше никаких концертов до следующего марта! Когда вы увидите нас в следующий раз, тогда и выйдет новый альбом. И какой же это альбом. Я знаю, все всегда говорят, что это "лучшая вещь на свете", но на самом деле мы пишем для себя. И мы в восторге. Самое органичное и массивное звучание из всех когда-либо существовавших. (чем органичнее, тем сложнее микс! Потребовалось некоторое время, чтобы убедиться в этом) Звучит так, будто на это решились пять парней. Басы ВЫДАЮЩИЕСЯ. Низкие частоты просто гигантские. Это чертовски убойно!»





View this post on Instagram

















