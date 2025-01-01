Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Exodus

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS
GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS



GARY HOLT после финального шоу латиноамериканского тура опубликовал благодарности публике за их действия в рамках концертов и добавил:

«Больше никаких концертов до следующего марта! Когда вы увидите нас в следующий раз, тогда и выйдет новый альбом. И какой же это альбом. Я знаю, все всегда говорят, что это "лучшая вещь на свете", но на самом деле мы пишем для себя. И мы в восторге. Самое органичное и массивное звучание из всех когда-либо существовавших. (чем органичнее, тем сложнее микс! Потребовалось некоторое время, чтобы убедиться в этом) Звучит так, будто на это решились пять парней. Басы ВЫДАЮЩИЕСЯ. Низкие частоты просто гигантские. Это чертовски убойно!»




просмотров: 94

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
