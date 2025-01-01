Arts
25 окт 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой

23 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

10 окт 2025 : 		 Новое видео SLASH

18 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим

10 июн 2024 : 		 SLASH: «Нет ничего лучше блюза»
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой



SLASH будучи в гостях в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", ответил на вопрос о том, как идут дела с новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:

«Все готово. Нам все еще нужно его свести. Я собираюсь заняться этим в январе. Я думаю, что это произойдет в январе — где-то там, когда я вернусь, — и я сведу его и закончу. Но он выйдет не раньше 2027 года. Но потом мы отправимся в полноценное турне. И в том-то и дело, что мне нужно было найти время, чтобы провести полноценное турне с the CONSPIRATORS. И я не хотел выпускать его, пока не смогу этого сделать, а 2027 год — самое подходящее время для этого. Вот тогда-то и выйдет пластинка».




