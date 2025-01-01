сегодня



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой



SLASH будучи в гостях в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", ответил на вопрос о том, как идут дела с новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:



«Все готово. Нам все еще нужно его свести. Я собираюсь заняться этим в январе. Я думаю, что это произойдет в январе — где-то там, когда я вернусь, — и я сведу его и закончу. Но он выйдет не раньше 2027 года. Но потом мы отправимся в полноценное турне. И в том-то и дело, что мне нужно было найти время, чтобы провести полноценное турне с the CONSPIRATORS. И я не хотел выпускать его, пока не смогу этого сделать, а 2027 год — самое подходящее время для этого. Вот тогда-то и выйдет пластинка».







+0 -0



просмотров: 76

