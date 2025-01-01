сегодня



GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»



GEDDY LEE в недавнем интервью CBC News ответил на вопрос о том, какие он испытывает ощущения от возможного возвращения к гастролям с концертами спустя более чем десять лет:



«Честно говоря, я сейчас немного ошеломлён. Мы с Alex'ом долго пытались понять, сможем ли мы когда-нибудь сделать это снова. И когда мы наконец приняли решение, люди, конечно, были настроены оптимистично, но мы не ожидали, что наше объявление вызовет такой бурный ажиотаж среди наших фанатов. Это были просто замечательные несколько недель, но они были очень захватывающими, очень воодушевляющими».



О том, каково это — играть с новым барабанщиком после смерти в 2020 году легендарного барабанщика и автора текстов Нила Пирта, Geddy сказал:



«Конечно, вернуться в турне было очень трудным решением, и это стало главным камнем преткновения. Как мы можем заменить, так сказать, незаменимое? И нам посчастливилось познакомиться с Anika Nilles через одного из моих техников из туровой команды — моего бас-гитариста Skully [John McIntosh], который играл в туре с Джеффом Беком, а она была барабанщицей у Джеффа Бека в его последнем туре. И он вернулся домой из этого тура, восхищённый ей. И когда мы решили посмотреть, каково это — играть с другим барабанщиком, мы связались с ней, и она оказалась просто потрясающим человеком. Она приехала в Канаду, и мы тайком пробрались в студию и работали там около недели. И в конце концов мы убедились, что у нас всё получится. Да, она просто потрясающий музыкант!»



На вопрос, есть ли у него ощущение, что Anika немного напугана тем, что ей предстоит играть в RUSH в качестве замены такому легендарному музыканту, каким был Пирт, Lee ответил:



«Конечно. Когда она впервые приехала в Канаду, мы начали играть некоторые песни, пытаясь донести музыку RUSH до тех, кто на самом деле не был фанатом RUSH. Она не была фанаткой RUSH. Конечно, она знала об игре Нила, — каждый барабанщик знает, кто такой Нил, или, я бы сказал, кем он был, — так что это была немного сложная задача. И нам пришлось пройтись по каждой песне и объяснить ей нюансы и своеобразие того, как мы комбинируем наши песни. Так что временами она была немного подавлена, но она невероятно трудолюбива. У неё отличная техническая подготовка, она настроена по-настоящему позитивно, и нам с Alex'ом очень приятно находиться сейчас рядом».



Lee, известного фаната бейсбола и «Торонто Блю Джейс», который посещал почти все домашние матчи бейсбольной команды в этом сезоне, спросили, не заставляет ли его иногда услышанный «невероятный рёв болельщиков» на бейсбольных матчах, что он «скучает по этому звуку», исходящему от зрителей на концертах RUSH:



«На самом деле нет. Честно говоря, это не укладывается у меня в голове. Единственное, чего мне не хватает в гастролях, — это самой работы и того чудесного ощущения, когда ты находишься в середине 10-минутной песни, и ты увлечён своей игрой, и стараешься изо всех сил, и всё получается, и все твои коллеги по группе поддерживают тебя. Это тот адреналин, которого мне не хватает. Я привык к приятной жизни без рёва толпы и, думаю, неплохо к ней приспособился. Но, конечно, я буду очень рад услышать это ещё раз».



Geddy также рассказал о физических нагрузках, связанных с выступлениями, и о том, будет ли он готов отправиться в турне с серией концертов, которые начнутся в июне 2026 года:



«Я готовлюсь. Я усердно играю уже около полутора лет. И не то чтобы мы планировали этот тур уже давно. Я просто решил, что после выпуска всех этих книг и получения опыта участия в телевизионных шоу мне нужно снова заняться музыкой. Так что я довольно регулярно занимаюсь спортом, пытаясь привести свои пальцы, эти маленькие пальчики, в форму. И, конечно, с тех пор, как мы приняли решение отправиться в турне, я усердно занимаюсь в тренажёрном зале, как и Alex. Но мы будем готовы. Мы работаем над этим. Мы собираемся посвятить этому много часов».







