Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere



SLASH был недавнем гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой у него спросили, рассматривает ли он вариант возможности серии выступлений GUNS N' ROSES в Sphere в Лас-Вегасе:



«Я еще не был [в the Sphere], но все, что я видел, или почти все, что я оттуда видел, выглядит потрясающе. Я действительно с трепетом отношусь к выступлению там, потому что… Это великолепное визуальное шоу. Я думаю, что почти в каждом случае для группы это становится визуальным шоу, а не просмотром рок-н-ролльного шоу. Вот и все. И еще, судя по разговору с Джо Уолшем об этом, потому что очевидно, что THE EAGLES проводят там резиденцию с незапамятных времен, это место не очень-то подходит для рок-н-ролла из-за того, как оно устроено. Так что это просто один из тех вариантов, когда кажется действительно чем-то классным, и концептуально, вероятно, есть много классных вариантов, которые вы могли бы сделать, но я не думаю, что это было бы подходящей обстановкой для настоящего рок-н-ролльного шоу».



После того, как ведущий отметил, что все по-прежнему ждут выступления первой хард-рок- или хэви-металл-группы в the Sphere, а METALLICA недавно подтвердила, что фронтмен James Hetfield ведет переговоры о том, чтобы выступить там в конце 2026 года, Slash сказал:



«Мне тоже было бы интересно это увидеть. И я слышал, что этим занимается METALLICA. Я могу представить, как они это делают, потому что это может для них сработать... Потому что ты должен подготовить свой разум к тому, что это будет не просто выступление группы, но и 50 процентов того, что ты делаешь, будет проекцией, или как там это называется — внешней стеной [смеется], тем, что ты показываешь в качестве контента. И это то, что будет в центре внимания вашего шоу, и то, на что все будут обращать внимание. И поэтому вам нужно как бы настроиться на этот лад, и я думаю, что нам сложно зайти так далеко. Но посмотрим. Может быть, кто знает».







