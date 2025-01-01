Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
25 окт 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD и Steve Martin

19 сен 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

18 сен 2025 : 		 AEROSMITH и YUNGBLUD выпустят ЕР

14 авг 2025 : 		 JOE PERRY о вокалисте AEROSMITH: «Он не хочет и не может гастролировать»

11 авг 2025 : 		 JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH

8 июл 2025 : 		 Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии

2 июл 2025 : 		 JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»

12 апр 2025 : 		 Продюсер AEROSMITH надеется, что они еще смогут

14 янв 2025 : 		 Сборник AEROSMITH вновь в чартах

12 янв 2025 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»

29 дек 2024 : 		 Видео с выступления AEROSMITH 1997 года

1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH

4 фев 2024 : 		 Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»
Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD и Steve Martin



"My Only Angel (Desert Road Version)" feat. Steve Martin, новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD, доступно для просмотра ниже.






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом