Бывшие участники GREAT WHITE и JACK RUSSELL'S GREAT WHITE в ONCE BITTEN



"Rockin' Like The 80's", новая песня группы ONCE BITTEN, в состав которой входят бывший вокалист GREAT WHITE Andrew Freeman и бывшие участники JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, Robby Lochner, Dan McNay и Ken Mary, доступна для прослушивания ниже.

«'Rockin' Like the 80's' — это наша дань уважения эпохе, в которой мы выросли, — времени, когда GREAT WHITE была на пике своего расцвета. Он наполнен звуками, энергией и атмосферой того десятилетия... но самое главное, он посвящен ВАМ — нашим друзьям и семье, которые поддерживали нас во время создания JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, а теперь и в ONCE BITTEN. От создания страниц группы до распространения информации, участия в концертах — вы были частью нашего путешествия, и мы благодарны вам за дружбу, которую мы приобрели на этом пути. Эта песня — наше открытое благодарственное письмо».




просмотров: 137

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
