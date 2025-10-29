Барабанщик DARK ANGEL: «Lars был всегда прав!»

сегодня



GENE HOGLAN в недавнем интервью вновь коснулся нежелания коллектива выкладывать новую работу на стриминговые сервисы:



«Я помню, как в те времена, когда группы hair metal/the cock rock и все им подобные тратили четверть миллиона, триста пятьдесят тысяч долларов на музыкальное видео, это было в порядке вещей. Надеюсь, ваше музыкальное видео попало на MTV. Я никогда не увлекался этим, но, может быть, тебя привлекло MTV, и тогда эти затраты того стоили. Но группа не получит ни цента, пока все эти вопросы не будут решены лейблом звукозаписи. А когда ты тратишь копейки на альбом, это бесконечный цикл. Таким образом, Spotifies, Apple Music и все остальные в мире знают, что у них нет других альтернатив, потому что у них нет других альтернатив, пока они не скажут: "Эй, знаете что? У нас есть свой собственный сайт знакомств. У нас есть свой собственный .com. Мы собираемся выкладывать нашу музыку на , а фэны — она там для фэнов. "Если вы не фанат группы, вам все равно. Я понимаю, это нормально. Но для тех, кто является фанатами, которые думают: "Ладно, вот как я могу сохранить свою группу, свою бэнд. И эта группа переключила свой бизнес на то, чтобы у меня был доступ к тому, чего я хочу от этой группы, и я хочу поддержать эту группу, я собираюсь поддержать их". Тогда мы, DARK ANGEL с ReversedRecords.com — это способ добиться успеха один на один с фанатами. И если у кого-то есть комментарии по этому поводу, будь то тролли или ненавистники, меня это не волнует. На меня это не влияет. Это никогда не заставит меня изменить свой взгляд на вещи.



25 лет назад, когда внимание было приковано к потоковому вещанию, и все эти люди узнали кое-что из того, что появлялось в прессе о… Мы все знаем, кто выступал против стриминга (ссылаясь на Lars'a из METALLICA и Napster), — вот тогда все и началось. И многие из нас, кто был в андеграунде, но только начинал зарабатывать себе на жизнь, многие из нас говорили что-то вроде: "Брат, да, это, вероятно, в значительной степени влияет на таких фанатов, как ты, но по большей части люди даже не знают об этом. А теперь ты привлекаешь всеобщее внимание и направляешь его прямо на это". И все такие: "Подождите минутку, я могу слушать музыку бесплатно. И все эти годы я был тупицей, покупал диски ради одной песни, а девять песен — отстой. Но я понял это. Теперь я могу просто найти эту песню в Интернете". Это было что-то вроде: "Брат, Боже, ты испортишь это для всех нас". Вот с этого все и началось».



После того, как ведущий отметил, что многие артисты сейчас оглядываются назад и считают, что Ulrich был "прав" в своей ранней критике Napster, Gene сказал:



«Ну, он всегда был прав. И вы знали, что он был прав. Но, тем не менее, это было что-то вроде: "Чувак, есть много людей, которые не знают об этом прямо сейчас и не узнают об этом еще шесть или семь лет". Но все люди, которые транслировали музыку или как бы вы это ни называли, воровали музыку, какой бы она ни была, вы можете потратить свои деньги — сколько бы ни стоил Spotify, 20 баксов в месяц, 10 баксов в месяц или сколько бы то ни было еще, вы можете потратить их непосредственно на свою группу. Если бы миллион групп собрались вместе и сказали: "Знаете что? Мы просто сделаем так, чтобы вы получали нашу музыку именно так, напрямую от группы: "вы будете получать музыку такой, какой группа хочет, чтобы вы ее услышали, потому что это единственное, что предлагает DARK ANGEL, — мы предлагаем высококачественный материал, звуковые формы [WAV], без потерь, все такое прочее, как ты хочешь, чтобы услышали твою музыку. И, конечно же, у нас всякие винилы и CD. И вы услышите все так, как того хочет группа. Вот то, о чем все всегда говорили — MP3 ужасны. Вот почему так много людей до сих пор любят винил, потому что они, типа, "терпеть не могу MP3". И я полностью понимаю легкость прослушивания музыки. Хочешь узнать, как звучит группа? Хорошо. Вы заходите на Spotify и проверяете это. "Окей, я слышал эту группу. Теперь я знаю, как они звучат. Я уже давно видел их название. Теперь я знаю, как звучит SLEEP TOKEN", или классная группа типа MIDNIGHT, или кто-то еще. Вы можете посмотреть их где угодно и послушать их. Или, другое дело, YouTube — вот почему мы размещаем наши материалы на YouTube, просто чтобы люди могли их услышать. Потому что это единственная вещь, о которой я говорю уже несколько месяцев: независимо от того, покупаете ли вы нашу пластинку, нравится она вам или нет, я просто хочу, чтобы люди смогли ее услышать. И поэтому, по крайней мере, у нас есть несколько действенных способов, с помощью которых вы можете услышать Extinction Level Event»



Далее Hoglan сказал, что он "гордится" "Extinction Level Event":



«Многие люди говорят мне, что [это отличный альбом], и я ценю это, потому что мы приложили к созданию много усилий. И это все, чего я хочу от людей, — просто знать, что альбом вышел, иметь возможность заценить его, послушать самим. Решать вам. Я считаю, что это сильная пластинка. Мне это нравится, но я не собираюсь говорить никому другому: "Вам должна понравиться эта пластинка. Это наш лучший альбом". Не мне это говорить. Пусть кто-нибудь другой скажет: "Эй, вот что я думаю о новом альбоме DARK ANGEL" — хорошо это или плохо, неважно. Я оставляю решение за всеми остальными. Только вам решать!»







