сегодня



Вокалист BIOHAZARD разбил голову



BILLY GRAZIADEI неудачно упал на сцене и разбил голову в рамках шоу 25 октября в Монреале. Он и его товарищи по группе исполняли вторую песню из своего сета, "Wrong Side Of The Tracks", в Théâtre Beanfield, когда Billy потерял равновесие и упал навзничь, ударившись головой о стойку барабана. Двое техников быстро помогли ему подняться, после чего он снял толстовку с капюшоном и продолжил выступление до конца концерта.



После концерта он опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он запечатлен с лицом и рубашкой, залитыми кровью, и добавил следующее сообщение:



"Спасибо, Монреаль! Я пролил за тебя кровь и оставил все это на сцене!"



Видео инцидента, снятое фанатами, можно посмотреть ниже.











+0 -0



просмотров: 278

