сегодня



SLASH рад, что RUSH возвращаются



SLASH в недавнем интервью Loudwire Nights ответил на вопрос, что он думает о возвращении к активной деятельности группы RUSH:



«Alex, с которым я никогда раньше не встречался, всего пару лет назад сыграл эпизодическую роль в фильме "The Breach", который я продюсировал. Он снимался в Онтарио. Мой партнёр по продюсированию знал кого-то, кто знал Alex'a, и он позвонил мне и сказал: "Что ты думаешь об Alex для этой роли?" Это небольшая, но важная роль в этом фильме, с большим количеством диалогов. Я ответил: "Если Alex готов, то круто". Итак, после того, как фильм был снят — я не был там во время съёмок, это было во время COVID — я находился в Лос-Анджелесе, занимался музыкой, а эти ребята были в заброшенном отеле в лесу в Онтарио, и не могли уехать из-за COVID. Это была невероятная съёмка. Но Alex снял свою часть где-то у себя дома. И когда мы устраивали первый показ фильма, Alex был там, и я прилетел. Мы провели время вместе и отлично повеселились. Мы поужинали и поговорили о всевозможных вещах. Но я видел, что ему очень хотелось выйти на сцену и сыграть, а он не хотел играть в какой-то наспех сколоченной команде. Он хотел что-то делать, но, похоже, не знал, что именно. В любом случае я почувствовал это, и мне стало его жаль, потому что я всё понял... Я знаю, как бы я себя чувствовал в подобной ситуации. Есть определённая доля разочарования в том, что ты не можешь делать то, что хочешь. Поэтому, когда я услышал это объявление, я подумал: "Круто, что они собираются выйти на сцену, у них есть отличный барабанщик, и они собираются играть". Группа выйдет на сцену и почтит память Нила Пирта. И я считаю, что это замечательно».







+1 -0



просмотров: 99

