СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
Rush

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH

18 мар 2025 : 		 Брат барабанщика RUSH скончался от рака

17 мар 2025 : 		 Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH

15 мар 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»

28 янв 2025 : 		 Антология RUSH выйдет весной

17 янв 2025 : 		 ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»

3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью

29 окт 2024 : 		 Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной

26 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

15 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года
SLASH рад, что RUSH возвращаются



SLASH в недавнем интервью Loudwire Nights ответил на вопрос, что он думает о возвращении к активной деятельности группы RUSH:

«Alex, с которым я никогда раньше не встречался, всего пару лет назад сыграл эпизодическую роль в фильме "The Breach", который я продюсировал. Он снимался в Онтарио. Мой партнёр по продюсированию знал кого-то, кто знал Alex'a, и он позвонил мне и сказал: "Что ты думаешь об Alex для этой роли?" Это небольшая, но важная роль в этом фильме, с большим количеством диалогов. Я ответил: "Если Alex готов, то круто". Итак, после того, как фильм был снят — я не был там во время съёмок, это было во время COVID — я находился в Лос-Анджелесе, занимался музыкой, а эти ребята были в заброшенном отеле в лесу в Онтарио, и не могли уехать из-за COVID. Это была невероятная съёмка. Но Alex снял свою часть где-то у себя дома. И когда мы устраивали первый показ фильма, Alex был там, и я прилетел. Мы провели время вместе и отлично повеселились. Мы поужинали и поговорили о всевозможных вещах. Но я видел, что ему очень хотелось выйти на сцену и сыграть, а он не хотел играть в какой-то наспех сколоченной команде. Он хотел что-то делать, но, похоже, не знал, что именно. В любом случае я почувствовал это, и мне стало его жаль, потому что я всё понял... Я знаю, как бы я себя чувствовал в подобной ситуации. Есть определённая доля разочарования в том, что ты не можешь делать то, что хочешь. Поэтому, когда я услышал это объявление, я подумал: "Круто, что они собираются выйти на сцену, у них есть отличный барабанщик, и они собираются играть". Группа выйдет на сцену и почтит память Нила Пирта. И я считаю, что это замечательно».




просмотров: 99

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
