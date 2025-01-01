×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
48
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
41
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
26
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
24
Умер Эйс Фрейли
21
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
48
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
41
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
26
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
24
Умер Эйс Фрейли
21
все новости группы
Lynch Mob
США
Hard Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
Melodic Hard 'n' Heavy
-
Facebook:
https://www.facebook.com/LynchMobOfficial
27 окт 2025
:
Видео с выступления LYNCH MOB
12 окт 2025
:
Новое видео LYNCH MOB
24 мар 2025
:
Последний концерт LYNCH MOB
23 фев 2025
:
LYNCH MOB работают над альбомом
12 янв 2025
:
ONI LOGAN о том, почему он больше не в LYNCH MOB
10 июл 2024
:
Видео с выступления LYNCH MOB
11 апр 2024
:
Видео с выступления LYNCH MOB
10 фев 2024
:
Видео с выступления LYNCH MOB
7 дек 2023
:
GEORGE LYNCH о прощальном туре LYNCH MOB: «Лучше уйти на коне, чем ноя»
9 ноя 2023
:
Новое видео LYNCH MOB
31 окт 2023
:
Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?
27 сен 2023
:
Видео с текстом от LYNCH MOB
31 авг 2023
:
Новое видео LYNCH MOB
17 авг 2023
:
Тизер нового альбома LYNCH MOB
10 авг 2023
:
LYNCH MOB исполнили новую песню
17 июл 2023
:
Видео с выступления LYNCH MOB
8 май 2023
:
LYNCH MOB сыграли новую песню
26 апр 2023
:
GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB
9 фев 2023
:
Видео полного выступления LYNCH MOB
24 янв 2023
:
Видео с выступления LYNCH MOB
19 дек 2022
:
LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году
1 ноя 2022
:
Видео с выступления LYNCH MOB
26 окт 2022
:
Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад
19 окт 2022
:
GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB
30 авг 2021
:
GEORGE LYNCH — о новом названии
11 июн 2021
:
Видео с выступления GEORGE'а LYNCH'a и THE ELECTRIC FREEDOM
7 июн 2021
:
LYNCH MOB определились с заменой названия
8 апр 2021
:
GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB
8 янв 2021
:
GEORGE LYNCH — о названии LYNCH MOB: «Устал я оправдываться»
11 ноя 2020
:
Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»
16 окт 2020
:
GEORGE LYNCH: «С названием LYNCH MOB всегда были проблемы»
14 окт 2020
:
MICHAEL SWEET — о кончине LYNCH MOB
14 окт 2020
:
DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB
14 окт 2020
:
Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку
14 окт 2020
:
GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»
28 июл 2020
:
Переработанный трек от LYNCH MOB
28 июл 2020
:
Переработанный трек от LYNCH MOB
22 июл 2020
:
LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"
15 июл 2020
:
LYNCH MOB отказались от летнего концерта
26 май 2020
:
Видео с выступления LYNCH MOB 1991 года
31 мар 2020
:
TONY FRANKLIN: «С LYNCH MOB в 2020 я выступать не буду»
30 мар 2020
:
LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"
24 ноя 2019
:
LYNCH MOB покинул басист
22 окт 2019
:
GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста
23 май 2018
:
Концертное видео LYNCH MOB
6 апр 2018
:
Мультикамерная съемка с выступления LYNCH MOB
14 мар 2018
:
LYNCH MOB нашли вокалиста
8 фев 2018
:
ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB
14 янв 2018
:
Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять
28 окт 2017
:
Новое видео LYNCH MOB
21 авг 2017
:
Новое видео LYNCH MOB
10 авг 2017
:
EPK от LYNCH MOB
22 июл 2017
:
Новое видео LYNCH MOB
14 июл 2017
:
Новый альбом LYNCH MOB выйдет осенью
11 авг 2015
:
Новое видео LYNCH MOB
21 июл 2015
:
Новая песня LYNCH MOB
10 июл 2015
:
Новая песня LYNCH MOB
11 июн 2015
:
Новое видео LYNCH MOB
8 июн 2015
:
Видео с выступления LYNCH MOB
5 июн 2015
:
EPK от LYNCH MOB
27 апр 2015
:
LYNCH MOB исполняют DOKKEN
19 ноя 2014
:
Новая песня LYNCH MOB
12 ноя 2014
:
Кавер-версия BAD COMPANY от LYNCH MOB
31 окт 2014
:
Новый миньон LYNCH MOB выйдет в декабре
24 сен 2014
:
LYNCH MOB завершили запись нового миньона
6 мар 2014
:
Видео полного выступления LYNCH MOB
22 фев 2014
:
Видео с выступления LYNCH MOB
21 фев 2014
:
Новый состав LYNCH MOB дебютировал на сцене
16 янв 2014
:
LYNCH MOB представят вокалиста в феврале
5 апр 2013
:
Акустика от LYNCH MOB
8 мар 2013
:
LYNCH MOB в акустике
6 мар 2013
:
Новый релиз LYNCH MOB выйдет в марте
18 сен 2012
:
ROBBIE CRANE покинул состав LYNCH MOB
16 авг 2012
:
Новое видео LYNCH MOB
8 авг 2012
:
Видео с выступления LYNCH MOB
30 июл 2012
:
LYNCH MOB: фэн-съёмка с HALFWAY JAM
27 июл 2012
:
Семплы нового ЕР LYNCH MOB
11 июл 2012
:
Новый ЕР LYNCH MOB выйдет в августе
9 июн 2012
:
Барабанщик WHITESNAKE поедет в тур с LYNCH MOB
24 май 2012
:
Видео с выступления LYNCH MOB
18 май 2012
:
Детали коллекционного издания LYNCH MOB
3 мар 2012
:
Видео с выступления LYNCH MOB
2 фев 2012
:
ONI LOGAN вернулся в LYNCH MOB?
25 янв 2012
:
LYNCH MOB взяли вокалиста VAINS OF JENNA для тура
1 авг 2011
:
ONI LOGAN ушел из LYNCH MOB
31 янв 2011
:
Видео с выступления LYNCH MOB
28 янв 2011
:
Видео с выступления LYNCH MOB
20 янв 2011
:
George Lynch & Dave Reffett: Видео
6 янв 2011
:
Барабанщик DOKKEN и басист RATT поедут в тур с LYNCH MOB
30 июл 2010
:
Басист JAMES LOMENZO в LYNCH MOB
24 ноя 2009
:
Новые участники в LYNCH MOB
1 авг 2009
:
Семплы с нового альбома LYNCH MOB
31 янв 2009
:
LYNCH MOB выпустят новый альбом в феврале
27 ноя 2008
:
Делюкс-издание от LYNCH MOB
сегодня
Видео с выступления LYNCH MOB
Видео с выступления LYNCH MOB, которое состоялось 24 октября в Token Lounge, Westland, Michigan, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 21
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет