Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
27 окт 2025 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

12 окт 2025 : 		 Новое видео LYNCH MOB

24 мар 2025 : 		 Последний концерт LYNCH MOB

23 фев 2025 : 		 LYNCH MOB работают над альбомом

12 янв 2025 : 		 ONI LOGAN о том, почему он больше не в LYNCH MOB

10 июл 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

11 апр 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

10 фев 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

7 дек 2023 : 		 GEORGE LYNCH о прощальном туре LYNCH MOB: «Лучше уйти на коне, чем ноя»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

31 окт 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?

27 сен 2023 : 		 Видео с текстом от LYNCH MOB

31 авг 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

17 авг 2023 : 		 Тизер нового альбома LYNCH MOB

10 авг 2023 : 		 LYNCH MOB исполнили новую песню

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

8 май 2023 : 		 LYNCH MOB сыграли новую песню

26 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB

9 фев 2023 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад

19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

30 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о новом названии

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE'а LYNCH'a и THE ELECTRIC FREEDOM
Видео с выступления LYNCH MOB



Видео с выступления LYNCH MOB, которое состоялось 24 октября в Token Lounge, Westland, Michigan, доступно для просмотра ниже.








