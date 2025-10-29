Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Linkin Park

29 окт 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Реакция на возвращение LINKIN PARK просто огненная!»

25 окт 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Emily феноменальна!»

22 окт 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 окт 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

26 сен 2025 : 		 Колыбельные LINKIN PARK

18 сен 2025 : 		 LINKIN PARK в акустике

24 авг 2025 : 		 Новый барабанщик LINKIN PARK: «Мне все нравится!»

12 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

4 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

28 июл 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07

23 июн 2025 : 		 Басист LINKIN PARK: «В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера»

1 июн 2025 : 		 LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер

19 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»

5 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»

28 апр 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке

25 апр 2025 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 апр 2025 : 		 Басист LINKIN PARK о новой вокалистке

28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK
MIKE SHINODA: «Реакция на возвращение LINKIN PARK просто огненная!»



MIKE SHINODA в недавнем интервью рассказал о том, как он и его коллеги по группе восприняли возвращение на сцену в рамках мирового турне «From Zero»:

«Это было потрясающе. У нас был очень насыщенный год, мы дали много самых масштабных концертов в нашей истории. Думаю, все по-прежнему очень воодушевлены гастролями и концертами. У нас запланированы выступления до середины следующего года, так что для нас это очень интенсивное и долгое турне — думаю, больше концертов, чем в любом другом турне, которое мы проводили за последние 10 лет. Реакция фанатов на новую музыку и новый альбом превзошла все наши ожидания. И мы очень рады давать эти концерты каждый вечер».

Что касается реакции фанатов на «From Zero», Mike сказал:

«С самого начала всё, что мы выпускаем, всегда нравится одним людям и не нравится другим. Это одна из составляющих жизни артиста. С самого начала мы поняли, что самое важное — это то, что нам нравится то, что мы делаем, что мы гордимся своим творчеством и стараемся изо всех сил, чтобы сделать свою работу как можно лучше и создать что-то, что станет для нас вызовом как для авторов и создателей, а затем постараться как можно лучше донести это до публики во время концертных туров. Звучит просто, но детали и фактическая реализация сложны и трудны. И я очень уважаю всех артистов, которые этим занимаются и делают это хорошо. Вернувшись несколько лет назад, мы обнаружили, что снова начали разговаривать. И это было очень естественно. Всё началось с завтрака, обеда, кофе, разговоров о том, "а что если это" или "а что если то". И в конце концов мы встретили Colin и Emily, и они сразу стали для нас как свои, они почти сразу нашли общий язык с группой».

На вопрос, как он познакомился с ними, Mike ответил:

«Мы с Colin познакомились на сессии по сочинению песен с другими людьми. Во время этой сессии мы делили между собой обязанности по сочинению и продюсированию. Это было для одного парня, одного исполнителя. И всё было нормально, но Colin мне сразу понравился, я был рад с ним познакомиться. Я ничего о нём не знал, и когда мы работали вместе, я понял, что он очень умный и талантливый. И я решил поближе с ним познакомиться и организовать ещё несколько сессий с ним. А с Emily, по-видимому, кто-то связался с ещё тогда, когда мы устраивали празднование жизни Честера. После кончины Честера мы устроили концерт, и к нам пришли другие люди, которые спели его партии в наших песнях, и кто-то предложил её кандидатуру, но сделал это слишком поздно, и поэтому мы не встретились с ней в тот раз, потому что у нас уже был полный состав; у нас были все вокалисты, которые нам были нужны. А потом, кажется, через два года я провёл с ней сессию и был весьма впечатлён. Но это ни к чему не привело, потому что мы не создали ничего, что я или она хотели бы выпустить. Это было просто для удовольствия. А потом я вспомнил: "Ах да, эта девушка была классная". А через несколько лет, когда мы снова начали проводить сессии с Dave и Joe, её имя всплыло, мы запланировали одну сессию с ней, и они немного с ней познакомились. А это привело к другой встрече, а та привела к ещё одной. Прошло много месяцев, чтобы мы поняли, что она должна быть нашей вокалисткой. Это определённо заняло больше, чем несколько месяцев. Возможно, это была пара лет».




29 окт 2025
father
Да вроде как только из пуканов огонь жахнул:)
просмотров: 156

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
