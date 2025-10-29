сегодня



MIKE SHINODA: «Реакция на возвращение LINKIN PARK просто огненная!»



MIKE SHINODA в недавнем интервью рассказал о том, как он и его коллеги по группе восприняли возвращение на сцену в рамках мирового турне «From Zero»:



«Это было потрясающе. У нас был очень насыщенный год, мы дали много самых масштабных концертов в нашей истории. Думаю, все по-прежнему очень воодушевлены гастролями и концертами. У нас запланированы выступления до середины следующего года, так что для нас это очень интенсивное и долгое турне — думаю, больше концертов, чем в любом другом турне, которое мы проводили за последние 10 лет. Реакция фанатов на новую музыку и новый альбом превзошла все наши ожидания. И мы очень рады давать эти концерты каждый вечер».



Что касается реакции фанатов на «From Zero», Mike сказал:



«С самого начала всё, что мы выпускаем, всегда нравится одним людям и не нравится другим. Это одна из составляющих жизни артиста. С самого начала мы поняли, что самое важное — это то, что нам нравится то, что мы делаем, что мы гордимся своим творчеством и стараемся изо всех сил, чтобы сделать свою работу как можно лучше и создать что-то, что станет для нас вызовом как для авторов и создателей, а затем постараться как можно лучше донести это до публики во время концертных туров. Звучит просто, но детали и фактическая реализация сложны и трудны. И я очень уважаю всех артистов, которые этим занимаются и делают это хорошо. Вернувшись несколько лет назад, мы обнаружили, что снова начали разговаривать. И это было очень естественно. Всё началось с завтрака, обеда, кофе, разговоров о том, "а что если это" или "а что если то". И в конце концов мы встретили Colin и Emily, и они сразу стали для нас как свои, они почти сразу нашли общий язык с группой».



На вопрос, как он познакомился с ними, Mike ответил:



«Мы с Colin познакомились на сессии по сочинению песен с другими людьми. Во время этой сессии мы делили между собой обязанности по сочинению и продюсированию. Это было для одного парня, одного исполнителя. И всё было нормально, но Colin мне сразу понравился, я был рад с ним познакомиться. Я ничего о нём не знал, и когда мы работали вместе, я понял, что он очень умный и талантливый. И я решил поближе с ним познакомиться и организовать ещё несколько сессий с ним. А с Emily, по-видимому, кто-то связался с ещё тогда, когда мы устраивали празднование жизни Честера. После кончины Честера мы устроили концерт, и к нам пришли другие люди, которые спели его партии в наших песнях, и кто-то предложил её кандидатуру, но сделал это слишком поздно, и поэтому мы не встретились с ней в тот раз, потому что у нас уже был полный состав; у нас были все вокалисты, которые нам были нужны. А потом, кажется, через два года я провёл с ней сессию и был весьма впечатлён. Но это ни к чему не привело, потому что мы не создали ничего, что я или она хотели бы выпустить. Это было просто для удовольствия. А потом я вспомнил: "Ах да, эта девушка была классная". А через несколько лет, когда мы снова начали проводить сессии с Dave и Joe, её имя всплыло, мы запланировали одну сессию с ней, и они немного с ней познакомились. А это привело к другой встрече, а та привела к ещё одной. Прошло много месяцев, чтобы мы поняли, что она должна быть нашей вокалисткой. Это определённо заняло больше, чем несколько месяцев. Возможно, это была пара лет».







