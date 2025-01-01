Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



6 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»

4 ноя 2025 : 		 Нюхает ли гитарист METALLICA?

2 ноя 2025 : 		 Мастер-класс от продюсера METALLICA

30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 окт 2025 : 		 Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"

23 окт 2025 : 		 Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"

21 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE

20 окт 2025 : 		 METALLICA выступила на благотворительном концерте

19 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам

16 окт 2025 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH

13 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»

6 окт 2025 : 		 Арабская версия хита METALLICA

28 сен 2025 : 		 Новые фигурки METALLICA

13 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2025 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Оззи

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'95

25 авг 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»

10 авг 2025 : 		 METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере

7 авг 2025 : 		 METALLICA готова выступить в Сфере

4 авг 2025 : 		 BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA

20 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»



zoom
9 октября Калифорнийский институт кино представил на кинофестивале Mill Valley Film Festival документальный фильм «Metallica Saved My Life», посвящённый тому, как группа из Сан-Франциско изменила жизнь своих поклонников. Показ фильма состоялся в кинотеатре Sequoia Cinema в Милл-Вэлли, Калифорния. Барабанщик METALLICA Lars Ulrich и режиссёр «Metallica Saved My Life» Jonas Åkerlund приняли участие в беседе после показа, а вечером состоялся прием. Lars рассказал о прочной связи METALLICA со своими поклонниками:

«Стереотип о хедбэнгинге, когда все неистово трясли головой, и тому подобном, — это было 40 лет назад. А то, что мы видим во время гастролей, не только в США или Северной Америке, но и по всему миру, — это разнообразие во всех смыслах этого слова. И когда это совпадает с тем, что мы видим много одних и тех же фанатов и много одних и тех же лиц в первых рядах на наших концертах, мы думаем, что было бы здорово поблагодарить их, отпраздновать разнообразие, отпраздновать чувство общности, которое они все приносят с собой. Так что взять камеру и повернуть её на 180 градусов и вместо того, чтобы снимать нас, чествовать фанатов. Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества, быть в банде, сообществе, коллективе, как бы это ни называлось, и то же самое распространено в среде фанатов. И сегодня вечером в фильме вы увидите, что речь действительно идёт о сообществе, коллективе и обмене опытом. И как единственный ребёнок в семье, я считаю, что это действительно ключевой элемент всего процесса. Я думаю, что люди — стадные животные, и мы все стремимся к сообществу и к тому, чтобы делиться своими увлечениями с другими. И именно поэтому мы занимаемся музыкой, а фанатам, которые следуют за нами и принимают участие в нашем путешествии, — действительно нужно всё это».

О своем участии в фильме Åkerlund сказал:

«Это была, пожалуй, самый простая презентация, которую я слышал в своей жизни. Фильм о METALLICA, об их отношениях с фанатами? Я в деле. А потом, три года спустя, полтора года в монтажной комнате, чтобы всё обдумать и сделать интересным. У нас было огромное количество отснятого материала, и это замечательно, но это также означает, что было множество вариантов. Поэтому мы действительно писали сценарий в монтажной комнате, и это заняло некоторое время, и нам пришлось пойти на некоторые жертвы. Нам пришлось отложить некоторые истории, а потом мы вернулись к ним, и так продолжалось довольно долго».

Что касается того факта, что METALLICA выходит за рамки стереотипа насчёт тяжёлого металла в плане типа фанатов, которых привлекает группа, он сказал:

«Я всю жизнь был фанатом METALLICA, поэтому я видел их на протяжении многих лет и заметил, как изменилась аудитория за эти годы, превратившись из злобных молодых мужчин, пьющих пиво и трясущих головой, в огромное разнообразие. Та же музыка, те же ребята, тот же металл, но теперь это работает с более широкой аудиторией, что удивительно видеть, и это одна из составляющих того, о чём этот фильм — о том, как на самом деле появилось разнообразие фанатов, о разных историях многих людей и все такое».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом