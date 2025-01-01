сегодня



Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»



9 октября Калифорнийский институт кино представил на кинофестивале Mill Valley Film Festival документальный фильм «Metallica Saved My Life», посвящённый тому, как группа из Сан-Франциско изменила жизнь своих поклонников. Показ фильма состоялся в кинотеатре Sequoia Cinema в Милл-Вэлли, Калифорния. Барабанщик METALLICA Lars Ulrich и режиссёр «Metallica Saved My Life» Jonas Åkerlund приняли участие в беседе после показа, а вечером состоялся прием. Lars рассказал о прочной связи METALLICA со своими поклонниками:



«Стереотип о хедбэнгинге, когда все неистово трясли головой, и тому подобном, — это было 40 лет назад. А то, что мы видим во время гастролей, не только в США или Северной Америке, но и по всему миру, — это разнообразие во всех смыслах этого слова. И когда это совпадает с тем, что мы видим много одних и тех же фанатов и много одних и тех же лиц в первых рядах на наших концертах, мы думаем, что было бы здорово поблагодарить их, отпраздновать разнообразие, отпраздновать чувство общности, которое они все приносят с собой. Так что взять камеру и повернуть её на 180 градусов и вместо того, чтобы снимать нас, чествовать фанатов. Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества, быть в банде, сообществе, коллективе, как бы это ни называлось, и то же самое распространено в среде фанатов. И сегодня вечером в фильме вы увидите, что речь действительно идёт о сообществе, коллективе и обмене опытом. И как единственный ребёнок в семье, я считаю, что это действительно ключевой элемент всего процесса. Я думаю, что люди — стадные животные, и мы все стремимся к сообществу и к тому, чтобы делиться своими увлечениями с другими. И именно поэтому мы занимаемся музыкой, а фанатам, которые следуют за нами и принимают участие в нашем путешествии, — действительно нужно всё это».



О своем участии в фильме Åkerlund сказал:



«Это была, пожалуй, самый простая презентация, которую я слышал в своей жизни. Фильм о METALLICA, об их отношениях с фанатами? Я в деле. А потом, три года спустя, полтора года в монтажной комнате, чтобы всё обдумать и сделать интересным. У нас было огромное количество отснятого материала, и это замечательно, но это также означает, что было множество вариантов. Поэтому мы действительно писали сценарий в монтажной комнате, и это заняло некоторое время, и нам пришлось пойти на некоторые жертвы. Нам пришлось отложить некоторые истории, а потом мы вернулись к ним, и так продолжалось довольно долго».



Что касается того факта, что METALLICA выходит за рамки стереотипа насчёт тяжёлого металла в плане типа фанатов, которых привлекает группа, он сказал:



«Я всю жизнь был фанатом METALLICA, поэтому я видел их на протяжении многих лет и заметил, как изменилась аудитория за эти годы, превратившись из злобных молодых мужчин, пьющих пиво и трясущих головой, в огромное разнообразие. Та же музыка, те же ребята, тот же металл, но теперь это работает с более широкой аудиторией, что удивительно видеть, и это одна из составляющих того, о чём этот фильм — о том, как на самом деле появилось разнообразие фанатов, о разных историях многих людей и все такое».











