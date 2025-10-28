сегодня



Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»



Pär Sundström в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа фокусирует свое внимание только на военной истории:



«Другие виды истории на самом деле не так хорошо вписываются в хэви-металл. Я имею в виду, прежде всего, то, что мы хэви-металлическая группа. Вот к чему по-настоящему стремились наши сердца. И мы почувствовали, что нам нужно что-то такое, о чем можно было бы спеть. И мы выбрали военную историю. Мы не первые, кто так поступает. Одной из моих любимых групп — IRON MAIDEN, и они сделали это задолго до нас. Возможно, где-то в это время у нас появилась идея сделать что-то в таком духе, она сработала и прижилась. И 25 лет спустя мы все еще занимаемся этим, потому что, к сожалению, мир был и остается очень жестоким местом. Так что, к сожалению, у нас не иссякнут темы для песен».



На вопрос, не подумает ли SABATON о том, чтобы написать о некоторых военных конфликтах, происходящих в мире в настоящее время, Pär ответил:



«Нет, мы этого не сделаем, потому что мы по-прежнему пишем о военной истории, а не о военных конфликтах, и все, что происходит и разворачивается в данный момент, имело бы политический окрас. А мы предпочитаем держаться подальше от политики».







