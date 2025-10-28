Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



28 окт 2025 : 		 Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»

20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»



zoom
Pär Sundström в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа фокусирует свое внимание только на военной истории:

«Другие виды истории на самом деле не так хорошо вписываются в хэви-металл. Я имею в виду, прежде всего, то, что мы хэви-металлическая группа. Вот к чему по-настоящему стремились наши сердца. И мы почувствовали, что нам нужно что-то такое, о чем можно было бы спеть. И мы выбрали военную историю. Мы не первые, кто так поступает. Одной из моих любимых групп — IRON MAIDEN, и они сделали это задолго до нас. Возможно, где-то в это время у нас появилась идея сделать что-то в таком духе, она сработала и прижилась. И 25 лет спустя мы все еще занимаемся этим, потому что, к сожалению, мир был и остается очень жестоким местом. Так что, к сожалению, у нас не иссякнут темы для песен».

На вопрос, не подумает ли SABATON о том, чтобы написать о некоторых военных конфликтах, происходящих в мире в настоящее время, Pär ответил:

«Нет, мы этого не сделаем, потому что мы по-прежнему пишем о военной истории, а не о военных конфликтах, и все, что происходит и разворачивается в данный момент, имело бы политический окрас. А мы предпочитаем держаться подальше от политики».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 окт 2025
m
mohnatiy
Не хотят стул выбирать
28 окт 2025
Nord61
Ну, в общем-то, он прав. Петь о том, как газо- и нефтесосы делят барыши - такое себе. Никакого эпика с этого не вылепишь.
28 окт 2025
m
mohnatiy
Nord61, так и вижу у них трек "Flowtube")
28 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
Nord61, наверное, пройдет время, историки напишут все по своему, появится своя романтизация всего этого и т.д., и появятся группы, которые споют про нынешние конфликты
28 окт 2025
Exceptional
Хорошо сказал. Правильно. Люблю Sabaton.
просмотров: 522

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом