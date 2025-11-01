Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»

14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку

27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL
Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a



zoom
SLASH в недавней программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, каково выступать с новым барабанщиком Isaac'ом Carpenter'ом:

«Он убойный. Он великолепный. С первого дня, когда он только пришел на прослушивание, все было замечательно. И это было забавно, потому что, когда он пришел на прослушивание, он был, вероятно, одним из шести или семи парней, которых мы попробовали — все известные музыканты, имена которых я не буду называть, — но дело дошло до того, что мы сузили список до "Хорошо, мы хотим, чтобы пришли четверо парней, вернулись", потом трое парней, потом двое, и Isaac всегда был в списке; он всегда был одним из них. И то, как он играет, и его настрой, и все его отношение — все это вместе взятое просто… Мы вроде как знали об этом с самого первого дня, но продолжали настаивать на своем. Так что это было здорово. И он действительно вложил много энергии в наше шоу».

Slash также рассказал о недавнем срыве вокалиста GUNS N' ROSES Axl'a Rose на сцене. Во время первой песни концерта группы в прошлую субботу (18 октября) на стадионе Estadio Huracán в Буэнос-Айресе, Аргентина, Rose, казалось, вышел из себя, яростно швырнул микрофон в ударную установку, сорвал с себя кожаную куртку и убежал со сцены. На более позднем этапе выступления, которое было частью южноамериканского тура GUNS N' ROSES, Rose поднялся на барабанную стойку и ударил по бас-барабану, сказав толпе: "Итак, я просто попробую сыграть на этом". В то время было неясно, было ли недовольство Rose вызвано звуком на сцене или он был недоволен выступлением Carpenter'a. Позже GUNS N' ROSES опубликовали заявление, в котором объяснили, что "в наушниках Axl'a звучала только перкуссия, в отличие от всего его микса", и что "ситуация не имела ничего общего с навыками Isaac Carpenter, который является первоклассным барабанщиком».

Slash рассказал "Trunk Nation": «О, боже, все это было настолько раздуто и нелепо. Что ж, мы все пользуемся наушниками-вкладышами. Так что вместо накладок на сцене мы используем мониторы-вкладыши. В миксе Axl'a было что-то не так, и единственное, что он мог слышать, — это барабаны. И ничего более. Была только первая песня, он пытается донести это до звукачей, но они не понимают, о чем, черт возьми, он говорит. И вот это был один из тех безумных моментов, когда мы пытались собраться в начале сета. И на этом все закончилось. Он подчеркивал, что все дело в барабанах, а не в чем-то другом. Какими бы разнообразными вещами это ни было, это были барабаны, и это то, что он пытался донести. Но это было действительно непропорционально раздуто. Божечки, наверное, люди подумали, что дело в Isaac'e, потому что фокус формально был на нем, но речь шла не об Isaac'e».




1 ноя 2025
father
Был как-то на концерте у знакомых ребят, и у них на первом треке не было вокала, ну то есть видно было, что на сцене все поют, а в зал ничего не идёт. Оказалось, что на пульте просто что-то зависло, и пачка вокала просто замьючена была, пока звукарь перезагружал планшет или чё там у него было. Так после концерта звукаря срочно отправляли домой на такси, чтобы он не успел встретиться с вокалистом, а вокалист реально был настроен набить звукарю ебальник. Так что вполне жизненная история, когда звукорежиссёр с каменным лицом стоит и творит хуйню:)
