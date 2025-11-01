сегодня



Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a



SLASH в недавней программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, каково выступать с новым барабанщиком Isaac'ом Carpenter'ом:



«Он убойный. Он великолепный. С первого дня, когда он только пришел на прослушивание, все было замечательно. И это было забавно, потому что, когда он пришел на прослушивание, он был, вероятно, одним из шести или семи парней, которых мы попробовали — все известные музыканты, имена которых я не буду называть, — но дело дошло до того, что мы сузили список до "Хорошо, мы хотим, чтобы пришли четверо парней, вернулись", потом трое парней, потом двое, и Isaac всегда был в списке; он всегда был одним из них. И то, как он играет, и его настрой, и все его отношение — все это вместе взятое просто… Мы вроде как знали об этом с самого первого дня, но продолжали настаивать на своем. Так что это было здорово. И он действительно вложил много энергии в наше шоу».



Slash также рассказал о недавнем срыве вокалиста GUNS N' ROSES Axl'a Rose на сцене. Во время первой песни концерта группы в прошлую субботу (18 октября) на стадионе Estadio Huracán в Буэнос-Айресе, Аргентина, Rose, казалось, вышел из себя, яростно швырнул микрофон в ударную установку, сорвал с себя кожаную куртку и убежал со сцены. На более позднем этапе выступления, которое было частью южноамериканского тура GUNS N' ROSES, Rose поднялся на барабанную стойку и ударил по бас-барабану, сказав толпе: "Итак, я просто попробую сыграть на этом". В то время было неясно, было ли недовольство Rose вызвано звуком на сцене или он был недоволен выступлением Carpenter'a. Позже GUNS N' ROSES опубликовали заявление, в котором объяснили, что "в наушниках Axl'a звучала только перкуссия, в отличие от всего его микса", и что "ситуация не имела ничего общего с навыками Isaac Carpenter, который является первоклассным барабанщиком».



Slash рассказал "Trunk Nation": «О, боже, все это было настолько раздуто и нелепо. Что ж, мы все пользуемся наушниками-вкладышами. Так что вместо накладок на сцене мы используем мониторы-вкладыши. В миксе Axl'a было что-то не так, и единственное, что он мог слышать, — это барабаны. И ничего более. Была только первая песня, он пытается донести это до звукачей, но они не понимают, о чем, черт возьми, он говорит. И вот это был один из тех безумных моментов, когда мы пытались собраться в начале сета. И на этом все закончилось. Он подчеркивал, что все дело в барабанах, а не в чем-то другом. Какими бы разнообразными вещами это ни было, это были барабаны, и это то, что он пытался донести. Но это было действительно непропорционально раздуто. Божечки, наверное, люди подумали, что дело в Isaac'e, потому что фокус формально был на нем, но речь шла не об Isaac'e».







