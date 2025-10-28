сегодня



Почему SLASH не попал в POISON?



BRET MICHAELS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему SLASH не стал гитаристом группы в 1985 до того, как пошел прослушиваться в GUNS N' ROSES:



«О, ну история вот такая. Мы жили за химчисткой, чтобы иметь возможность репетировать в центре Лос-Анджелеса. И наш первый гитарист, Matt [Smith], был там с нами. У нас не было денег. Мы жили на спальных мешках на полу. Я ничего не придумываю. Я не буду ничего приукрашивать. Мы жили в спальных мешках, в химчистке, в центре Лос-Анджелеса. Девушка нашего гитариста какое-то время гуляла с нами. Она была беременна, и Matt поступил правильно. У нас не было денег. Они никак не могли бы существовать так, как жили мы. И он поступил правильно, как хороший человек, и ушел. Мы начали прослушивание — Rikki [Rockett, POISON drummer], Bobby [Dall, POISON bassist] и я — и трое гитаристов, которые пришли на прослушивание.… Их было много, потому что POISON были популярной группой на клубной сцене. Но в то время мы ничего не зарабатывали, мы выживали. И это нас не остановило. В итоге все свелось к Slash'y, парню по имени Steve Silva, который в то время играл в THE JOE PERRY PROJECT, и который был великолепен. Slash был великолепен, и C.C. [DeVille, current POISON guitarist]. И каждый из них выучил пару песен, которые мы написали. И у нас было голосование в группе, и я был на грани между Slash'ом и C.C. Они шли ровно. Я такой: "Но вот у Slash'a такой стиль, а у СС вот такой". В итоге все получилось невероятно прекрасно и для GUNS N' ROSES, и для POISON».







