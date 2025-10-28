Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Poison



*

Poison

*



28 окт 2025 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

17 май 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»

13 апр 2025 : 		 RIKKI ROCKETT готов к туру POISON

11 апр 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Нужно оставаться верными себе!»

30 мар 2025 : 		 Барабанщик POISON о новом материале

16 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

6 янв 2025 : 		 Почему POISON едва не забанили за обложку

20 дек 2024 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»

23 июл 2023 : 		 POISON могут что-то выпустить в 2025 году

23 июн 2023 : 		 Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»

28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»

28 апр 2023 : 		 POISON не развалится!

16 янв 2023 : 		 Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»

3 янв 2023 : 		 Вокалист POISON о жизни с диабетом

18 дек 2022 : 		 Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»

8 ноя 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»
| - |

|||| сегодня

Почему SLASH не попал в POISON?



BRET MICHAELS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему SLASH не стал гитаристом группы в 1985 до того, как пошел прослушиваться в GUNS N' ROSES:

«О, ну история вот такая. Мы жили за химчисткой, чтобы иметь возможность репетировать в центре Лос-Анджелеса. И наш первый гитарист, Matt [Smith], был там с нами. У нас не было денег. Мы жили на спальных мешках на полу. Я ничего не придумываю. Я не буду ничего приукрашивать. Мы жили в спальных мешках, в химчистке, в центре Лос-Анджелеса. Девушка нашего гитариста какое-то время гуляла с нами. Она была беременна, и Matt поступил правильно. У нас не было денег. Они никак не могли бы существовать так, как жили мы. И он поступил правильно, как хороший человек, и ушел. Мы начали прослушивание — Rikki [Rockett, POISON drummer], Bobby [Dall, POISON bassist] и я — и трое гитаристов, которые пришли на прослушивание.… Их было много, потому что POISON были популярной группой на клубной сцене. Но в то время мы ничего не зарабатывали, мы выживали. И это нас не остановило. В итоге все свелось к Slash'y, парню по имени Steve Silva, который в то время играл в THE JOE PERRY PROJECT, и который был великолепен. Slash был великолепен, и C.C. [DeVille, current POISON guitarist]. И каждый из них выучил пару песен, которые мы написали. И у нас было голосование в группе, и я был на грани между Slash'ом и C.C. Они шли ровно. Я такой: "Но вот у Slash'a такой стиль, а у СС вот такой". В итоге все получилось невероятно прекрасно и для GUNS N' ROSES, и для POISON».




28 окт 2025
Nord61
Видимо, чтобы не ворошить старые обидки, Бретт умолчал о том, что ДеВилль принёс на прослушивание свою песню "Talk Dirty To Me" (ставшую потом хитом и классикой глэм-метала), и Poison рассудили, что хоть этот расфуфыренный чувак - дерзкий хам и придурок, но раз он умеет писать такие песни - он должен быть в группе. Остальное уже история.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
