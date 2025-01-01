сегодня



Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»



FRANK HANNON в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать от коллектива полноформатный альбом:



«Что ж, в TESLA мне действительно нравится возможность самостоятельно создавать песни и издавать их по мере того, как мы это делаем. На том этапе нашей карьеры, на котором мы находимся сейчас, спустя 40 лет, и будучи уже взрослыми парнями, нет смысла пытаться сочинить 10 песен, просто записать все 10 песен на одной пластинке. Для нас разумнее работать над песней, получать удовольствие от процесса и позволять ей развиваться, а затем, когда она будет готова, выпускать ее по одной песне за раз. Кажется, это лучше подходит для работы с TESLA. Но единственное, что нам очень нравится, — это изучение наших влияний и песен, которые [вокалист TESLA] Jeff Keith может по-настоящему спеть. И мы экспериментируем со старыми соул-мелодиями, старыми кавер-версиями песен, может быть, с песнями Джеймса Брауна или, может быть, с TEMPTATIONS, с чем-то не похожим на нас.



Сейчас мы, TESLA, находимся на таком этапе, когда хотим наслаждаться своей карьерой, веселиться, создавать что-то новое и экспериментировать с подобными вещами, которые доставляют массу удовольствия. Идея о том, чтобы целый год сидеть взаперти и сочинять 10 песен, которые будут просто воспроизведены, не кажется нам забавной или перспективной».



После того, как ведущий отметил, что для такой группы, как TESLA, имеет смысл выпускать отдельные синглы и выделять каждой новой песне место в сет-листе по мере их выхода, а не выпускать альбом с треками, которые в основном останутся неуслышанными, Frank согласился.



«Это отличная мысль. И большинство людей не представляют, какой объем работы и строгой изоляции потребовался бы для создания девяти или десяти песен. Когда нам было за двадцать, все было по-другому, чувак, это было другое время в нашей жизни. Итак, объем работы, который требуется, чтобы создать полноценный альбом из 10 песен, а затем, когда вы выступаете будучи такой группой, как TESLA, у которых полно песен за сорок лет и мы должны их как-то уместить в 90-минутную программу, в итоге времени на новое буквально не остается. Так что гораздо разумнее повеселиться и создать одну замечательную новую песню. Например, наша последняя песня "All About Love" — мы ею очень гордимся. Она действительно великолепна, и фанатам она нравится. До этого мы записали песню под названием "Time To Rock!", и мы реально гордились ею, это было весело. И мы включаем эту песню в шоу, а потом люди все равно могут услышать "Little Suzi", и "Signs", и "Modern Day Cowboy", и "Changes", и все остальные. Вот, по сути, и все. Когда группа достигает такого этапа в своей карьере, это, как правило, работает лучше всего».







