Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
O <- TOP5 <-
Tesla

28 окт 2025 : 		 Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»

20 окт 2025 : 		 TESLA начала серию концертов в Вегасе

28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом
Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»



FRANK HANNON в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать от коллектива полноформатный альбом:

«Что ж, в TESLA мне действительно нравится возможность самостоятельно создавать песни и издавать их по мере того, как мы это делаем. На том этапе нашей карьеры, на котором мы находимся сейчас, спустя 40 лет, и будучи уже взрослыми парнями, нет смысла пытаться сочинить 10 песен, просто записать все 10 песен на одной пластинке. Для нас разумнее работать над песней, получать удовольствие от процесса и позволять ей развиваться, а затем, когда она будет готова, выпускать ее по одной песне за раз. Кажется, это лучше подходит для работы с TESLA. Но единственное, что нам очень нравится, — это изучение наших влияний и песен, которые [вокалист TESLA] Jeff Keith может по-настоящему спеть. И мы экспериментируем со старыми соул-мелодиями, старыми кавер-версиями песен, может быть, с песнями Джеймса Брауна или, может быть, с TEMPTATIONS, с чем-то не похожим на нас.

Сейчас мы, TESLA, находимся на таком этапе, когда хотим наслаждаться своей карьерой, веселиться, создавать что-то новое и экспериментировать с подобными вещами, которые доставляют массу удовольствия. Идея о том, чтобы целый год сидеть взаперти и сочинять 10 песен, которые будут просто воспроизведены, не кажется нам забавной или перспективной».

После того, как ведущий отметил, что для такой группы, как TESLA, имеет смысл выпускать отдельные синглы и выделять каждой новой песне место в сет-листе по мере их выхода, а не выпускать альбом с треками, которые в основном останутся неуслышанными, Frank согласился.

«Это отличная мысль. И большинство людей не представляют, какой объем работы и строгой изоляции потребовался бы для создания девяти или десяти песен. Когда нам было за двадцать, все было по-другому, чувак, это было другое время в нашей жизни. Итак, объем работы, который требуется, чтобы создать полноценный альбом из 10 песен, а затем, когда вы выступаете будучи такой группой, как TESLA, у которых полно песен за сорок лет и мы должны их как-то уместить в 90-минутную программу, в итоге времени на новое буквально не остается. Так что гораздо разумнее повеселиться и создать одну замечательную новую песню. Например, наша последняя песня "All About Love" — мы ею очень гордимся. Она действительно великолепна, и фанатам она нравится. До этого мы записали песню под названием "Time To Rock!", и мы реально гордились ею, это было весело. И мы включаем эту песню в шоу, а потом люди все равно могут услышать "Little Suzi", и "Signs", и "Modern Day Cowboy", и "Changes", и все остальные. Вот, по сути, и все. Когда группа достигает такого этапа в своей карьере, это, как правило, работает лучше всего».




просмотров: 49

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом