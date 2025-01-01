сегодня



Умерла вокалистка UNRULY CHILD/Ex-KING KOBRA



Марси Фри, известная по работе с KING KOBRA, SIGNAL и UNRULY CHILD, скончалась в возрасте 71 года. Эти новости подтвердил Jay Schellen:



«Я просто не мог подобрать слов вчера вечером, когда узнал новость о том, что моя любимая подруга и коллега по группе UNRULY CHILD Марси Фри скончалась. Это просто душераздирающе.



Bruce [Gowdy, guitar], Guy [Allison, keyboards], Larry [Antonino, bass], все они дороги мне как родные, потрясены потерей нашей Марси. Мы вместе основали UC в 1992 году и продолжаем нашу дружбу и сочинение музыки на протяжении всех этих лет и по сей день.



Марси была настоящим чудом. Голос, которому не было границ и которому не было равных, поистине исключительный талант и одна из самых открытых и прекрасных душ, которые я когда-либо знал.



Я потрясен и больше ничего не могу сказать.



Моим коллегам по группе, Bruce, Guy, Larry, я люблю вас, ребята, и тебе тоже, Марси, ты всегда была Ангелом, теперь у тебя есть крылья»



Carmine Appice: «Мне так грустно, что моя хорошая подруга Марси Фри скончалась. Какой замечательный человек с потрясающим голосом. Мы дружили с 1982 года и оставались друзьями по сей день.



Я не знаю, как она умерла. Я разговаривал с ней всего 2-3 недели назад, и, похоже, с ней было все в порядке. Я очень сожалею о ее кончине.



Работа, которую она проделала в качестве Mark Free с KING KOBRA, была потрясающей.



Мы записываем новую песню KING KOBRA под названием "Chances", песню AIR SUPPLY. Я хочу посвятить это Марси, потому что мы вместе основали KING KOBRA, и это тоже часть ее наследия.



RIP, моя прекрасная подруга. Мне так жаль, что тебя больше нет....»















