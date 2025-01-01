сегодня



Вокалист STRYPER: «Я уже работаю над новыми песнями»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью спросили, как он вкладывает свою веру в музыку и прибегает ли он и его коллеги по группе к "созерцательной молитве", чтобы вдохновиться во время творческого процесса:



«Ну, конечно, я молюсь, когда пишу, но я всегда мог бы молиться больше. Я один из тех парней, которые сильно сосредоточены и отвлекаются из-за своего СДВГ, о котором я много раз говорил на протяжении многих лет, что иногда забывают молиться. И это не самое лучшее качество. Но да, конечно. Все, что касается текстов, основано на Библии.



Я полагаю, что многие люди неправильно понимают или путают процесс написания материала. Я думаю, у людей сложилось такое мнение, что мы всегда писали как группа. И я всегда прихожу в восторг, когда говорю, что пишу новый альбом. И люди, ну, не все, но некоторые придут и скажут: "О боже. Почему бы вам не сделать это, как в старые добрые времена, и не собраться всем вместе в комнате и не написать альбом?", А я такой: "Этого никогда не было. Все было не так." Так у нас никогда не было. Реальность такова, что большую часть времени я сидел в углу студии, пока Oz что-то репетировал или шлифовал, а Robert что-то записывал на пленку, а я сидел в углу и писал песни. И я, в общем-то, всегда был музыкантом, а Rob — визуалом, и так было всегда. Так оно и остается. Это работает. В этом есть определенная структура и формат. И, кажется, все этим довольны — и группа, и фэны. Так что мы просто продолжаем делать то, что делаем, — не чиним то, что не сломано, зачем пытаться это делать? У нас все работает, лейбл доволен.



У нас была встреча с лейблом. Я спросил: "Ребята, что вы хотите, чтобы мы записали на следующем альбоме? Дайте мне послушать. Чего ты хочешь?", а они такие: "Что ты сделал на последнем альбоме? Нам это нравится". Я такой: "Хорошо, мы можем это сделать". Так что, похоже, все счастливы и довольны тем, как идут дела».



Далее Michael сообщил, что сейчас он работает над следующим альбомом STRYPER.



«Я всегда стараюсь делать что-то немного необычное, не изобретая велосипед. Я всегда стараюсь немного отвлечься и попробовать разные вкусы, специи или что-то еще, что у вас есть. И я это делаю. Я буду это делать. Но, да, это будет альбом STRYPER, и, надеюсь, он станет нашим лучшим альбомом. Мы всегда стремимся к этому. Мы запишем его в январе и феврале, закончим в марте, сдадим в апреле, и он выйдет в следующем году».







+0 -0



просмотров: 20

