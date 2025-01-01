Arts
28 окт 2025 : 		 Вокалист STRYPER: «Я уже работаю над новыми песнями»

23 сен 2025 : 		 Новое видео STRYPER

30 июл 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

14 июл 2025 : 		 STRYPER открыли тур

8 июл 2025 : 		 Гитарист STRYPER пропускает тур

23 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Многие не могут принять, что Бог Есть!»

8 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Я пришел к выводу, что ненависть к группе проистекает из ненависти к Богу»

5 июн 2025 : 		 STRYPER не доехали до SWEDEN ROCK FESTIVAL

27 май 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

18 май 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

15 май 2025 : 		 STRYPER летом закончат работу над альбомом

30 апр 2025 : 		 STRYPER готовы к Рождественскому альбому

17 янв 2025 : 		 Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»

12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER

7 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»

19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER
Вокалист STRYPER: «Я уже работаю над новыми песнями»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью спросили, как он вкладывает свою веру в музыку и прибегает ли он и его коллеги по группе к "созерцательной молитве", чтобы вдохновиться во время творческого процесса:

«Ну, конечно, я молюсь, когда пишу, но я всегда мог бы молиться больше. Я один из тех парней, которые сильно сосредоточены и отвлекаются из-за своего СДВГ, о котором я много раз говорил на протяжении многих лет, что иногда забывают молиться. И это не самое лучшее качество. Но да, конечно. Все, что касается текстов, основано на Библии.

Я полагаю, что многие люди неправильно понимают или путают процесс написания материала. Я думаю, у людей сложилось такое мнение, что мы всегда писали как группа. И я всегда прихожу в восторг, когда говорю, что пишу новый альбом. И люди, ну, не все, но некоторые придут и скажут: "О боже. Почему бы вам не сделать это, как в старые добрые времена, и не собраться всем вместе в комнате и не написать альбом?", А я такой: "Этого никогда не было. Все было не так." Так у нас никогда не было. Реальность такова, что большую часть времени я сидел в углу студии, пока Oz что-то репетировал или шлифовал, а Robert что-то записывал на пленку, а я сидел в углу и писал песни. И я, в общем-то, всегда был музыкантом, а Rob — визуалом, и так было всегда. Так оно и остается. Это работает. В этом есть определенная структура и формат. И, кажется, все этим довольны — и группа, и фэны. Так что мы просто продолжаем делать то, что делаем, — не чиним то, что не сломано, зачем пытаться это делать? У нас все работает, лейбл доволен.

У нас была встреча с лейблом. Я спросил: "Ребята, что вы хотите, чтобы мы записали на следующем альбоме? Дайте мне послушать. Чего ты хочешь?", а они такие: "Что ты сделал на последнем альбоме? Нам это нравится". Я такой: "Хорошо, мы можем это сделать". Так что, похоже, все счастливы и довольны тем, как идут дела».

Далее Michael сообщил, что сейчас он работает над следующим альбомом STRYPER.

«Я всегда стараюсь делать что-то немного необычное, не изобретая велосипед. Я всегда стараюсь немного отвлечься и попробовать разные вкусы, специи или что-то еще, что у вас есть. И я это делаю. Я буду это делать. Но, да, это будет альбом STRYPER, и, надеюсь, он станет нашим лучшим альбомом. Мы всегда стремимся к этому. Мы запишем его в январе и феврале, закончим в марте, сдадим в апреле, и он выйдет в следующем году».




