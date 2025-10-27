сегодня



NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»



NICKO MCBRAIN в недавнем интервью подтвердил, что технически он остается членом IRON MAIDEN:



«Я по-прежнему участник группы, но что это значит на самом деле? Я по-прежнему часть семьи, поэтому много работаю с фэн-клубом и по-прежнему занимаюсь делами, связанными с IRON MAIDEN. И да, это здорово».



Что касается возможности участия в записи нового альбома IRON MAIDEN в будущем, Nicko сказал:



«Во-первых, пока нет планов записывать новый альбом. Но всё может измениться. Так что если это произойдёт, возможно, меня попросят сыграть пару песен».



McBrain заявил, что его проблемы со здоровьем, в том числе частичный паралич, который он испытал, когда почти три года назад перенёс инсульт, повлияли на его решение прекратить гастроли с IRON MAIDEN.



«У меня случился инсульт в 2023 году — 19 января, если быть точным. В результате моя правая сторона оказалась парализована до пояса и чуть ниже. Я не мог нормально двигать ногой. В любом случае это наложило на меня ограничения, из-за которых я не мог играть быстрые одиночные удары, шестнадцатые ноты, тридцать вторые ноты. Для такой скорости нужны две руки, а моя правая рука уже не работала так же, как раньше. Поэтому нам пришлось изменить барабанные сбивки в различных песнях во время последних двух туров — во второй части "Legacy Of The Beast", а затем "Future Past". Но в будущем в новом репертуаре мы должны были исполнять песни, которые, как я знал, мне будет трудно играть, и мы не хотели их менять, как, например, те части, которые мы изменили в "Trooper": я больше не играл серьёзные сбивки. Поэтому мы договорились. Я долго обсуждал это со Steve'ом и сказал ему: "Послушай, мне очень трудно с этими постоянными поездками, мне нужно время на восстановление". У нас не было выходных. И он ответил: "Хорошо, я тебя понимаю. И, может быть, так будет лучше". Итак, на 80 процентов это было моё решение, на 20 процентов — согласие остальных ребят. Вот почему я ушёл на покой».







