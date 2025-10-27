Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Новости
*

Iron Maiden

*



27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»
NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»



NICKO MCBRAIN в недавнем интервью подтвердил, что технически он остается членом IRON MAIDEN:

«Я по-прежнему участник группы, но что это значит на самом деле? Я по-прежнему часть семьи, поэтому много работаю с фэн-клубом и по-прежнему занимаюсь делами, связанными с IRON MAIDEN. И да, это здорово».

Что касается возможности участия в записи нового альбома IRON MAIDEN в будущем, Nicko сказал:

«Во-первых, пока нет планов записывать новый альбом. Но всё может измениться. Так что если это произойдёт, возможно, меня попросят сыграть пару песен».

McBrain заявил, что его проблемы со здоровьем, в том числе частичный паралич, который он испытал, когда почти три года назад перенёс инсульт, повлияли на его решение прекратить гастроли с IRON MAIDEN.

«У меня случился инсульт в 2023 году — 19 января, если быть точным. В результате моя правая сторона оказалась парализована до пояса и чуть ниже. Я не мог нормально двигать ногой. В любом случае это наложило на меня ограничения, из-за которых я не мог играть быстрые одиночные удары, шестнадцатые ноты, тридцать вторые ноты. Для такой скорости нужны две руки, а моя правая рука уже не работала так же, как раньше. Поэтому нам пришлось изменить барабанные сбивки в различных песнях во время последних двух туров — во второй части "Legacy Of The Beast", а затем "Future Past". Но в будущем в новом репертуаре мы должны были исполнять песни, которые, как я знал, мне будет трудно играть, и мы не хотели их менять, как, например, те части, которые мы изменили в "Trooper": я больше не играл серьёзные сбивки. Поэтому мы договорились. Я долго обсуждал это со Steve'ом и сказал ему: "Послушай, мне очень трудно с этими постоянными поездками, мне нужно время на восстановление". У нас не было выходных. И он ответил: "Хорошо, я тебя понимаю. И, может быть, так будет лучше". Итак, на 80 процентов это было моё решение, на 20 процентов — согласие остальных ребят. Вот почему я ушёл на покой».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 окт 2025
m
mohnatiy
Член, но вялый
