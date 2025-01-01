Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Madball

*



27 окт 2025 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет весной

13 авг 2023 : 		 Вокалист MADBALL об уходе басиста

9 авг 2023 : 		 Из MADBALL ушёл басист

8 сен 2021 : 		 Вокалист MADBALL — о нежелании выступать в залах, требующих сертификаты о вакцинации

6 авг 2021 : 		 MADBALL не будут играть там, где требуют от зрителей вакцинный паспорт

28 апр 2021 : 		 Хардкор-концерт в Нью-Йорке будет проверен

28 апр 2021 : 		 MADBALL стали хэдлайнерами хардкор-сходки в Нью-Йорке

6 дек 2018 : 		 Вокалист MADBALL о ситуации с гитаристом

17 сен 2018 : 		 Новое видео MADBALL

15 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

9 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

24 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

3 май 2018 : 		 Лирик-видео MADBALL

24 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

12 апр 2018 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне

8 мар 2018 : 		 ICE-T на новом альбоме MADBALL

18 янв 2018 : 		 MADBALL начнут запись зимой

18 окт 2017 : 		 MADBALL расстались с гитаристом

1 сен 2017 : 		 Вокалист MADBALL не понимает, почему известные рокеры сводят счёты с жизнью

28 авг 2017 : 		 MADBALL выпустят сплит с WISDOM IN CHAINS

25 сен 2014 : 		 Новое видео MADBALL

5 сен 2014 : 		 Видео с выступления MADBALL

21 июн 2014 : 		 Новое видео MADBALL

30 май 2014 : 		 Новая песня MADBALL

24 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

30 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом MADBALL выйдет весной



zoom
MADBALL сообщили о том, что в марте следующего года состоится релиз нового альбома, а премьера первого сингла, "Tethered", намечена на начало ноября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 63

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом