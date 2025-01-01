Arts
Новости
27 окт 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть пять-шесть новых песен

5 сен 2025 : 		 BABYMETAL в новом треке FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 авг 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

20 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»

16 май 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписали старое

9 мар 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен

18 фев 2025 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о том, как его спалили на собрании анонимных алкоголиков

31 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Мексику

28 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность

29 сен 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро

19 сен 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

2 сен 2024 : 		 Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы

2 авг 2024 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июл 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH большой фанат METALLICA

15 июл 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о политике в песнях

1 июл 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов

26 июн 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом материале

12 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

11 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH стали 11 раз первыми

10 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

5 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

3 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

29 май 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе
У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть пять-шесть новых песен



zoom
Лидер FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он оценивает музыкальную эволюцию группы:

«На самом деле, это интересный вопрос, потому что сейчас мы находимся в процессе записи нашего десятого альбома. Мы только что выпустили две компиляции лучших песен ["Best Of - Volume 1" и "Best Of - Volume 2"], но мы также записывали [совершенно новый] оригинальный альбом. И это буквально тот самый разговор, который мы сейчас ведем с Ivan, нашим вокалистом, о том, к чему мы в итоге идем? Мы записываем альбом, который будет своего рода пересмотром нашей истории? Стоит ли нам записать альбом, который подчеркнет то, что мы делали раньше, пересмотреть лучшее из того, что мы сделали, лучшее из FIVE FINGER DEATH PUNCH и создать один всеобъемлющий альбом, который как бы повторит нашу историю. Это то, чем мы должны заниматься? Или нам следует просто продолжать двигаться и развиваться, делать что-то новое, что-то еще? Что-то еще — я имею в виду, что на самом деле нельзя далеко отходить от своего основного звучания. Таково наше звучание, так что не похоже, что в ближайшее время мы будем звучать как джаз-фьюжн, но стоит ли нам попробовать подойти к этому новому альбому так: "Эй, давайте сделаем что-нибудь совершенно свежее?" Может быть, немного изменим направление или пересмотреть [то, что мы делали в прошлом]. Так что, в буквальном смысле, именно об этом и идет разговор. Итак, вопрос, который вы задали — это вопрос, который задаем и мы. Куда мы направляемся прямо сейчас? Итак, на данный момент у нас есть пять-шесть песен, которые мы написали, и это не значит, что они будут окончательными или вообще останутся. Пока мы просто продолжим сочинять и и поймем, что в итоге хотим. Все сейчас прямо витает в воздухе, но что будет в итоге, мы пока не знаем».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
