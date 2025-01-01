Arts
Новости
In Mourning

27 окт 2025 : 		 Новое видео IN MOURNING

29 авг 2025 : 		 Новое видео IN MOURNING

10 июл 2025 : 		 Новое видео IN MOURNING

7 июн 2025 : 		 Новая песня IN MOURNING

14 дек 2021 : 		 Студийное видео IN MOURNING

14 ноя 2021 : 		 Новое видео IN MOURNING

8 окт 2021 : 		 Новое видео IN MOURNING

22 май 2020 : 		 IN MOURNING выпускают сборник раритетов

4 окт 2019 : 		 Новый альбом IN MOURNING доступен для прослушивания

2 окт 2019 : 		 Видео о создании нового альбома IN MOURNING

24 авг 2019 : 		 Новое видео IN MOURNING

28 июн 2019 : 		 Новый альбом IN MOURNING выйдет осенью

16 май 2016 : 		 Новый альбом IN MOURNING доступен для прослушивания

5 май 2016 : 		 Новая песня IN MOURNING

15 апр 2016 : 		 Новая песня IN MOURNING

24 мар 2016 : 		 Видео с текстом от IN MOURNING

4 мар 2016 : 		 Новый альбом IN MOURNING выйдет в мае

27 ноя 2015 : 		 IN MOURNING на Agonia Records

2 апр 2014 : 		 IN MOURNING нашли барабанщика

17 янв 2014 : 		 IN MOURNING расстались с барабанщиком

24 апр 2012 : 		 Новое видео IN MOURNING

9 мар 2012 : 		 Семплы нового альбома IN MOURNING

27 фев 2012 : 		 Детали нового альбома IN MOURNING

29 ноя 2011 : 		 IN MOURNING на SPINEFARM RECORDS

12 янв 2010 : 		 Превью нового альбома IN MOURNING

10 дек 2009 : 		 Детали нового альбома IN MOURNING
Новое видео IN MOURNING



Moonless Sky, новое видео IN MOURNING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Immortal", релиз которого состоялся 29 августа на Supreme Chaos Records и Dalapop.




