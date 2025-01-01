×
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
48
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
41
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
29
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
26
Умер Эйс Фрейли
21
все новости группы
Babymetal
Япония
J Pop
http://www.babymetal.jp/
Facebook:
https://www.facebook.com/BABYMETAL.jp
27 окт 2025
:
Концертное видео BABYMETAL
3 окт 2025
:
Концертное видео BABYMETAL
8 авг 2025
:
Новое видео BABYMETAL
11 июл 2025
:
Новое видео BABYMETAL
2 июл 2025
:
BLOODYWOOD и BABYMETAL исполнили новую песню
29 май 2025
:
Новое видео BABYMETAL x Slaughter To Prevail
7 апр 2025
:
POPPY в новом клипе BABYMETAL
1 апр 2025
:
SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL
21 июн 2024
:
Новое видео BABYMETAL
9 июн 2024
:
Концертное видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY
23 май 2024
:
Новое видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY
24 окт 2023
:
Концертное видео BABYMETAL
21 авг 2023
:
TOM MORELLO в новом видео BABYMETAL
21 апр 2023
:
Новое видео BABYMETAL
3 апр 2023
:
MOMOMETAL в BABYMETAL
30 мар 2023
:
Новое видео BABYMETAL
24 мар 2023
:
Видео с текстом от BABYMETAL
24 фев 2023
:
Новое видео BABYMETAL
20 фев 2023
:
Вокалистка BABYMETAL боялась публики
3 фев 2023
:
Новое видео BABYMETAL
22 янв 2023
:
Новая песня BABYMETAL
18 ноя 2022
:
Новая песня BABYMETAL
8 ноя 2022
:
Концертное видео BABYMETAL
21 окт 2022
:
Новое видео BABYMETAL
12 окт 2022
:
Новый альбом BABYMETAL выйдет весной
1 июл 2022
:
Концертное видео BABYMETAL
1 апр 2022
:
Концертное видео BABYMETAL
26 дек 2021
:
Концертные клипы BABYMETAL
26 окт 2021
:
MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL подарили металлу пару десятилетий»
17 окт 2021
:
Новое видео BABYMETAL
31 авг 2021
:
Новые NFT от BABYMETAL
30 июн 2021
:
Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью
31 май 2021
:
ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL
29 апр 2021
:
NFT от BABYMETAL
16 апр 2021
:
Стрим от BABYMETAL
2 янв 2021
:
BABYMETAL отыграют десять концертов в Nippon Budokan
24 дек 2020
:
BABYMETAL отмечают десять лет
12 окт 2020
:
Новое видео BABYMETAL
22 сен 2020
:
BABYMETAL выпустили концертные альбомы
19 июн 2020
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью
10 апр 2020
:
BABYMETAL онлайн!
20 мар 2020
:
Трейлер к новому DVD BABYMETAL
6 мар 2020
:
BABYMETAL отменили азиатский тур
16 дек 2019
:
Новое видео BABYMETAL
23 окт 2019
:
BABYMETAL стали самой успешной японской группой в чартах США и Великобритании
9 окт 2019
:
Почему BABYMETAL не заменили YUIMETAL
27 сен 2019
:
Новое видео BABYMETAL
12 сен 2019
:
Видео с выступления BABYMETAL
17 авг 2019
:
Концертное видео BABYMETAL
12 авг 2019
:
Детали нового альбома BABYMETAL
1 июл 2019
:
Новое видео BABYMETAL
29 июн 2019
:
Новый альбом BABYMETAL выйдет в октябре
28 июн 2019
:
Новый сингл BABYMETAL
10 май 2019
:
Новая песня BABYMETAL
23 апр 2019
:
Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае
3 апр 2019
:
BABYMETAL выпустят новый альбом
20 окт 2018
:
YUIMETAL ушла из BABYMETAL
29 сен 2018
:
BABYMETAL выпускают сингл
24 авг 2018
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом
11 май 2018
:
YUIMETAL остается в составе BABYMETAL
8 май 2018
:
Новое видео BABYMETAL
1 май 2018
:
BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS
4 апр 2018
:
Тизер от BABYMETAL
12 янв 2018
:
Умер гитарист BABYMETAL
5 дек 2017
:
BABYMETAL выступили без одной участницы
11 авг 2017
:
Гитарист KORN присоединился на сцене к BABYMETAL
14 апр 2017
:
BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль
16 мар 2017
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной
19 дек 2016
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST
1 дек 2016
:
BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES
11 ноя 2016
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой
29 июл 2016
:
Видео с выступления BABYMETAL
19 июл 2016
:
ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL
29 май 2016
:
ROB HALFORD споёт с BABYMETAL
6 апр 2016
:
BABYMETAL выступили на телевидении
27 мар 2016
:
Новое видео BABYMETAL
18 мар 2016
:
Новое видео BABYMETAL
26 фев 2016
:
Трейлер нового альбома BABYMETAL
20 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL
18 янв 2016
:
BABYMETAL о новом альбоме
13 дек 2015
:
Новый альбом BABYMETAL выйдет в апреле
22 сен 2015
:
BABYMETAL выступили вместе со SKRILLEX
2 сен 2015
:
BABYMETAL хотят научить METALLICA своим танцам
30 авг 2015
:
Танцуй с BABYMETAL
27 авг 2015
:
Концертное видео BABYMETAL
21 май 2015
:
BABYMETAL: «Мы многому научились у METALLICA»
18 май 2015
:
Репортаж о BABYMETAL
9 май 2015
:
Новое видео BABYMETAL
10 апр 2015
:
BABYMETAL нашли издателей в Европе
5 янв 2015
:
Фрагмент нового трека BABYMETAL
18 дек 2014
:
Трейлер нового релиза BABYMETAL
27 ноя 2014
:
Лидер KREATOR о BABYMETAL
13 ноя 2014
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет в январе
10 ноя 2014
:
BABYMETAL исполнили новую песню
6 окт 2014
:
Басист NAPALM DEATH о BABYMETAL
16 сен 2014
:
Репортаж японского ТВ о концертах BABYMETAL в США
22 авг 2014
:
MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL звучат как смесь MESHUGGAH с японской поп-музыкой»
15 авг 2014
:
Вокалист CARCASS защищает BABYMETAL от критики
11 авг 2014
:
Видео с выступления BABYMETAL
1 авг 2014
:
История BABYMETAL
28 июл 2014
:
Видео с первого аншлагового выступления в США BABYMETAL
16 июл 2014
:
BABYMETAL не имели никакого представления о металле, когда начинали
8 июл 2014
:
Видео с выступления BABYMETAL
6 июл 2014
:
BABYMETAL придумали новый жанр: Kawaii Metal
3 июл 2014
:
BABYMETAL открыли тур
18 июн 2014
:
BABYMETAL поедут в тур с LADY GAGA
14 мар 2014
:
Репортаж о выступлении BABYMETAL
27 фев 2014
:
Новое видео BABYMETAL
5 фев 2014
:
Новый альбом BABYMETAL выйдет в феврале
29 ноя 2013
:
Профессиональное видео c выступления BABYMETAL
12 ноя 2013
:
Фрагмент нового DVD BABYMETAL
11 ноя 2013
:
Фрагмент нового DVD BABYMETAL
24 сен 2013
:
BABYMETAL выпустят DVD, Blu-Ray
4 сен 2013
:
Профессиональное видео c выступления BABYMETAL
5 июн 2013
:
Новое видео BABYMETAL
18 апр 2013
:
BABYMETAL выпустят сингл в июне
23 июн 2012
:
Новое видео BABYMETAL
4 мар 2012
:
Новый сингл BABYMETAL
28 окт 2011
:
Первое видео японских принцесс "Idol-metal" BABYMETAL
сегодня
Концертное видео BABYMETAL
Sunset Kiss (feat. Polyphia) , новое концертное видео BABYMETAL, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 46
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
