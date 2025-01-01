Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Elegant Weapons

*



28 окт 2025 : 		 Альбом ELEGANT WEAPONS почти готов

17 май 2025 : 		 RONNIE ROMERO о новом ELEGANT WEAPONS

13 апр 2025 : 		 ELEGANT WEAPONS почти закончили второй альбом

4 ноя 2024 : 		 У ELEGANT WEAPONS есть половина альбома

25 окт 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

19 июл 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

24 апр 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

2 апр 2024 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

2 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELEGANT WEAPONS

27 янв 2024 : 		 ELEGANT WEAPONS исполняют BLACK SABBATH

18 янв 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

1 ноя 2023 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

3 июл 2023 : 		 ELEGANT WEAPONS исполнили BLACK SABBATH

2 июл 2023 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что будет заниматься ELEGANT WEAPONS после завершения деятельности JUDAS PRIEST

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

15 июн 2023 : 		 ELEGANT WEAPONS дебютировали на сцене

26 май 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

14 апр 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

24 фев 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

31 янв 2023 : 		 Вокалист RAINBOW — об ELEGANT WEAPONS: «Люди будут очень удивлены тем, что услышат»

26 окт 2022 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, PANTERA и RAINBOW в ELEGANT WEAPONS
| - |

|||| сегодня

Альбом ELEGANT WEAPONS почти готов



zoom
Ronnie Romero (RAINBOW, MSG) в новом интервью рассказал о том, как идут дела у ELEGANT WEAPONS:

«На самом деле альбом уже записан. Он готов. Он полностью готов. На самом деле пару недель назад я получил несколько финальных миксов от Richie, просто чтобы заценить их. Да, это фантастика. Я думаю, это будет крутой пластинкой. Кроме того, я чувствую, что это реальный шаг вперед по сравнению с первым альбомом, потому что, когда я записывал первый альбом, он на самом деле уже был записан другим певцом. Итак, что я сделал, это просто пошел в студию и попытался вписать свой вокал в то, что уже было сделано. И на эту запись у меня ушло два или три дня. Но на этот раз мы нашли время, отправились в студию, побывали все вместе с Richie Faulkner и Andy Sneap и работали над песнями: "Такие тексты подходят". "Это не подходит". "Нам нужно изменить вокальную линию". "Нам нужно изменить тональность". "Нам нужно изменить это". "Нам нужно добавить немного бэк-вокала сюда" И мы провели много времени вместе, так что это более ELEGANT WEAPONS, чем первая пластинка».

На вопрос, есть ли уже рабочее название для нового альбома ELEGANT WEAPONS, Ronnie ответил:

«Да, я не знаю, позволено ли мне что-то говорить. [смеется] Richie прислал мне посмотреть и обложку, так что я могу сказать, что она в значительной степени готова. Она практически готова».

Что касается возможной даты выхода второго альбома ELEGANT WEAPONS, Romero сказал:

«Единственное, что я знаю, потому что, на самом деле, Richie все еще ведет переговоры с некоторыми звукозаписывающими лейблами, потому что он не собирается выпускать альбом на том же лейбле, что и первый. Так что он просто обдумывает несколько вариантов. И все зависит от его обязанностей в JUDAS PRIEST, потому что сейчас он гастролирует по США, а потом, я думаю, они начнут работать над новым альбомом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом