сегодня



Альбом ELEGANT WEAPONS почти готов



Ronnie Romero (RAINBOW, MSG) в новом интервью рассказал о том, как идут дела у ELEGANT WEAPONS:



«На самом деле альбом уже записан. Он готов. Он полностью готов. На самом деле пару недель назад я получил несколько финальных миксов от Richie, просто чтобы заценить их. Да, это фантастика. Я думаю, это будет крутой пластинкой. Кроме того, я чувствую, что это реальный шаг вперед по сравнению с первым альбомом, потому что, когда я записывал первый альбом, он на самом деле уже был записан другим певцом. Итак, что я сделал, это просто пошел в студию и попытался вписать свой вокал в то, что уже было сделано. И на эту запись у меня ушло два или три дня. Но на этот раз мы нашли время, отправились в студию, побывали все вместе с Richie Faulkner и Andy Sneap и работали над песнями: "Такие тексты подходят". "Это не подходит". "Нам нужно изменить вокальную линию". "Нам нужно изменить тональность". "Нам нужно изменить это". "Нам нужно добавить немного бэк-вокала сюда" И мы провели много времени вместе, так что это более ELEGANT WEAPONS, чем первая пластинка».



На вопрос, есть ли уже рабочее название для нового альбома ELEGANT WEAPONS, Ronnie ответил:



«Да, я не знаю, позволено ли мне что-то говорить. [смеется] Richie прислал мне посмотреть и обложку, так что я могу сказать, что она в значительной степени готова. Она практически готова».



Что касается возможной даты выхода второго альбома ELEGANT WEAPONS, Romero сказал:



«Единственное, что я знаю, потому что, на самом деле, Richie все еще ведет переговоры с некоторыми звукозаписывающими лейблами, потому что он не собирается выпускать альбом на том же лейбле, что и первый. Так что он просто обдумывает несколько вариантов. И все зависит от его обязанностей в JUDAS PRIEST, потому что сейчас он гастролирует по США, а потом, я думаю, они начнут работать над новым альбомом».







