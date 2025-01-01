Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
29 окт 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Будем продолжать, пока физически можем»

17 окт 2025 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

5 окт 2025 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL

10 сен 2025 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL
Вокалист LACUNA COIL: «Будем продолжать, пока физически можем»



ANDREA FERRO в недавнем интервью поговорил о финансовых и эмоциональных вызовах, с которыми сталкиваются сейчас артисты:

«Мы по-прежнему любим этот стиль жизни, потому что, если вам не нравится этот стиль жизни, вы не сможете выполнять эту работу. Потому что это тот уровень, на котором мы играем. Мы неплохо зарабатываем на жизнь своей музыкой, но мы не становимся богатыми, мы не миллионеры или что-то в этом роде. Сейчас уже не 80-е. И поэтому, если ты действительно хочешь этим заниматься, тебе реально нужно любить то, что ты делаешь. Иначе ты бы занялся другой работой. Невозможно выполнять эту работу, если вам по-настоящему не нравится образ жизни, путешествия, ежевечерние встречи с людьми и игры для них. Итак, я, Marco и Christina по-прежнему увлечены этим делом, как и 20 или 25 лет назад, и нам по-прежнему нравится этим заниматься. Очевидно, что мы не становимся моложе, поэтому мы стараемся придерживаться такого графика, который был бы выполним, например, три концерта и выходной день, три концерта и выходной день, чтобы мы могли наслаждаться и не перенапрягать свои тела и не уставать. Хотя, например, в первом туре, который мы провели в поддержку [последнего альбома LACUNA COIL] ["Sleepless Empire" 2025 года выпуска, мы провели 85 дней, совершив около 16 перелетов по Южной Америке, а затем два месяца в Северной Америке на автобусе с MACHINE HEAD и IN FLAMES, а потом еще неделя выступлений в качестве хедлайнеров. Так что, в любом случае, это было напряженно, но иногда с этим ничего не поделаешь. Но в целом мы стараемся придерживаться более комфортного подхода, чтобы не слишком уставать и не перегорать. Нам нравится такой образ жизни. Нам нравится писать музыку, нам нравится обмениваться опытом с людьми, быть в разъездах с нашей командой. Для нас это по-прежнему важно, мы по-прежнему любим это делать, и я не думаю, что мы остановимся в ближайшее время. Мы не из тех групп, которые думают о том, что будет через 20 лет, но я уверен, что мы будем продолжать в том же духе еще какое-то время, пока физически сможем это делать".




просмотров: 65

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
