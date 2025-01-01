сегодня



Вокалист LACUNA COIL: «Будем продолжать, пока физически можем»



ANDREA FERRO в недавнем интервью поговорил о финансовых и эмоциональных вызовах, с которыми сталкиваются сейчас артисты:



«Мы по-прежнему любим этот стиль жизни, потому что, если вам не нравится этот стиль жизни, вы не сможете выполнять эту работу. Потому что это тот уровень, на котором мы играем. Мы неплохо зарабатываем на жизнь своей музыкой, но мы не становимся богатыми, мы не миллионеры или что-то в этом роде. Сейчас уже не 80-е. И поэтому, если ты действительно хочешь этим заниматься, тебе реально нужно любить то, что ты делаешь. Иначе ты бы занялся другой работой. Невозможно выполнять эту работу, если вам по-настоящему не нравится образ жизни, путешествия, ежевечерние встречи с людьми и игры для них. Итак, я, Marco и Christina по-прежнему увлечены этим делом, как и 20 или 25 лет назад, и нам по-прежнему нравится этим заниматься. Очевидно, что мы не становимся моложе, поэтому мы стараемся придерживаться такого графика, который был бы выполним, например, три концерта и выходной день, три концерта и выходной день, чтобы мы могли наслаждаться и не перенапрягать свои тела и не уставать. Хотя, например, в первом туре, который мы провели в поддержку [последнего альбома LACUNA COIL] ["Sleepless Empire" 2025 года выпуска, мы провели 85 дней, совершив около 16 перелетов по Южной Америке, а затем два месяца в Северной Америке на автобусе с MACHINE HEAD и IN FLAMES, а потом еще неделя выступлений в качестве хедлайнеров. Так что, в любом случае, это было напряженно, но иногда с этим ничего не поделаешь. Но в целом мы стараемся придерживаться более комфортного подхода, чтобы не слишком уставать и не перегорать. Нам нравится такой образ жизни. Нам нравится писать музыку, нам нравится обмениваться опытом с людьми, быть в разъездах с нашей командой. Для нас это по-прежнему важно, мы по-прежнему любим это делать, и я не думаю, что мы остановимся в ближайшее время. Мы не из тех групп, которые думают о том, что будет через 20 лет, но я уверен, что мы будем продолжать в том же духе еще какое-то время, пока физически сможем это делать".







