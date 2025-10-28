Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 15 октября в рамках благотворительного фестиваля Dreamfest, доступно для просмотра ниже:

01. Creeping Death
02. For Whom The Bell Tolls
03. Fuel
04. The Memory Remains
05. The Unforgiven
06. Sad But True
07. Wherever I May Roam
08. Nothing Else Matters
09. Seek & Destroy
10. One
11. Master Of Puppets
12. Enter Sandman




КомментарииСкрыть/показать 13 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 окт 2025
Орион
Если бы группе дали сейчас возможность выбора - остановить деятельность, без каких-либо финансовых и прочих последствий, под предлогом, ну, например "все причастные заработали достаточно денег", либо же продолжить, как думаете, Металлика распалась бы?
28 окт 2025
gravitgroove
Орион, а они не сами себе хозяева? Уже давно не на поводке.
28 окт 2025
Орион
gravitgroove, я точно не знаю. Допускаю, что они могут быть не настолько свободны в выборе. Могу ошибаться.
28 окт 2025
gravitgroove
Орион, у всего есть две стороны медали. Если и не свободны, то в первую очередь - от желания / необходимости зарабатывать деньги на концертах и гастролях, пока они на это способны. Оставим за скобками тот факт, нравится ли им это искренне до сих пор или нет. Я не вижу кардинальной разницы между нынешними выступлениями и теми, что вошли в противоречивый "Live Shit" . На мой взгляд, живые выступления никогда не были сильной стороной у этой группы (просто достаточно сравнить, как на Тушинском фестивале звучали они и как звучали разогревающая их Pantera).
28 окт 2025
Red One
gravitgroove, pantera - это ошибка выжившего. Уникальная группа прост получилась. Так, как они - вряд ли кто звучал до и после:)
28 окт 2025
gravitgroove
Red One, я их не выводил в этот контекст, взял как группу, которая выступала на одном и том же шоу, где у каждого была возможность выступать со своим оборудованием и где никто никому не мешал. А так... вместо Pantera можно смело назвать Annihilator или Meshuggah (обе команды выдавали и продолжают выдавать бешеную энергию и филигранную точность в живых выступлениях), да тот же Megadeth можно упомянуть, хотя они на сцене - одна из самых вялых на экшн команд за всю историю жанра.
28 окт 2025
father
Орион, мне кажется, им по кайфу просто играть концерты. Они ведь уже давно на своих условиях всё делают, так что вряд ли они сами себе создают условия, при которых тур это прям проверка на выносливость
28 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
father, думаешь? мне кажется, им вообще не в кайф, если они спустя рукава к исполнительству относятся.
28 окт 2025
father
Вашингтон Ирвинг, так они лучше играть и не умеют:) Ларс правда как будто чисто по здоровью сдал, в 90-е точно лучше играл, но в целом они хоть в 80-е, хоть в 90-е ебашили мимо только в путь. Любим их ведь за другое.
28 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
father, мне кажется, могут, если захотят. Ларсу мб да, здоровья не хватит уже, но остальным вполне. Хотя Хэт тоже уже не споет, как раньше
28 окт 2025
Corpsegrinder04
Труху выгонять надо давно.
28 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, интересно, он в состоянии сейчас так же круто играть, как делал это в Infectious Grooves? в Металлике его таланты вообще не использовались, могли и атрофироваться.
28 окт 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, ну да, песен с басом в духе Violent & funky в Метле не было никогда.
