U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста



U.D.O. и DIRKSCHNEIDER сообщили о том, что новым участником группы стал 48-летний хорватский гитарист, автор песен и исполнитель Alen Brentini:



«Мы рады приветствовать в нашем составе гитариста Alen Brentini. Он будет играть у нас на гитаре, когда мы перейдем к следующей главе U.D.O. на сцене и в нашей повседневной творческой работе. Его звучание и энергетика идеально подходят группе, и мы с нетерпением ждем возможности выступить вместе!



Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и громко поприветствуйте Alen'a в семье U.D.O.. Вы услышите его вместе с нами на предстоящих концертах. Увидимся там!»





