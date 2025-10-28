Arts
Новости
Новости
*

U.D.O.

*



28 окт 2025 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 окт 2025 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым

6 янв 2025 : 		 У U.D.O. есть идеи

18 окт 2024 : 		 Басист U.D.O. собирает на починку дома

12 сен 2024 : 		 U.D.O. открыли тур по СэШэЭй

25 авг 2023 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

27 июл 2023 : 		 Новое видео U.D.O.

20 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от U.D.O.

23 июн 2023 : 		 Новая песня U.D.O.

19 май 2023 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет летом

14 апр 2023 : 		 PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER

6 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»

16 дек 2022 : 		 U.D.O. расстались с басистом

20 ноя 2022 : 		 Визуальный ряд от U.D.O.

14 окт 2022 : 		 Новая песня U.D.O.

29 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

18 сен 2022 : 		 Нереализованный трек от U.D.O.

12 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

6 сен 2022 : 		 PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.

18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.
Показать далее
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста



zoom
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER сообщили о том, что новым участником группы стал 48-летний хорватский гитарист, автор песен и исполнитель Alen Brentini:

«Мы рады приветствовать в нашем составе гитариста Alen Brentini. Он будет играть у нас на гитаре, когда мы перейдем к следующей главе U.D.O. на сцене и в нашей повседневной творческой работе. Его звучание и энергетика идеально подходят группе, и мы с нетерпением ждем возможности выступить вместе!

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и громко поприветствуйте Alen'a в семье U.D.O.. Вы услышите его вместе с нами на предстоящих концертах. Увидимся там!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 окт 2025
Corpsegrinder04
Ну хз. Лучше Розенбаума бы тогда взяли или Мэнни Шмидта.
просмотров: 318

