Новости
Новости
*

Hatebreed

30 окт 2025 : 		 Почему HATEBREED существуют так долго? Отвечает барабанщик

19 окт 2025 : 		 Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли

15 окт 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED
сегодня

Почему HATEBREED существуют так долго? Отвечает барабанщик



MATT BYRNE в недавнем интервью ответил на вопрос, в чем секрет долголетия коллектива:

«О, это просто настоящее благословение. Тяжелая работа и преданность фанатов принесли свои плоды. Я думаю, когда ты начинаешь, ты не знаешь, продержишься ли ты пять лет. Ты просто этого не знаешь. Ты просто делаешь то, что хочешь, и просто наслаждаешься жизнью. И я думаю, мы являемся прекрасным примером того, что если приложить усилия, то все получится, и ты сможешь остаться с нами надолго. На самом деле нам 31 год, 31 год прямо сейчас. Я в группе уже 27 лет, и я бы никогда не подумал, что проведу в группе — любой группе — 27 лет и у меня действительно сложится карьера. Мы можем называть это карьерой. Это безумие. Я никогда не думал, что это случится. Ведь ты реально живешь своей мечтой.

Так что, я думаю, нам просто повезло, чувак. Мы определенно работали над этим на протяжении многих лет, и во многом благодаря этому мы не потеряли свою самобытность в музыкальном плане. Я имею в виду, что мы экспериментируем здесь и там, но мы никогда полностью не отворачивались от того, кто мы есть, чтобы стать чем-то новым или просто попробовать следовать тому, что популярно в то время, например, внезапно стать рэп-металл-группой или еще чем-то подобном, чем-то совершенно необычным, потому что это в настоящий момент хорошо продается. Мы никогда не были такой группой. Мы всегда были очень преданы нашим фанатам, и я думаю, что они, в свою очередь, очень преданы нам. И это здорово, чувак. Это то, что заставляет тебя продолжать в том же духе. А потом, в свою очередь, эти фанаты.… Я имею в виду, что у наших прежних фанатов теперь есть дети, а у некоторых и внуки, так что они приобщают их к нашей музыке. И вот мы здесь, после 30 лет существования, когда появилось много новых металл-групп — я думаю, мы находимся на том странном этапе нашей карьеры, когда нас считают уже влиятельной группой. Так что все это помогает тебе двигаться вперед».

На вопрос, был ли когда-нибудь момент, когда он и его коллеги по группе HATEBREED думали, что им, возможно, придется распустить команду, потому что они больше не могут этим заниматься, потому что они становятся слишком старыми или их приоритеты меняются, Matt ответил:

«Пока нет. Нет. Все чувствуют себя чертовски хорошо, и мы хорошо проводим время, занимаясь этим. Я имею в виду, что в мире HATEBREED происходят некоторые изменения в целом. Но мы просто пытаемся пережить шторм и продолжать делать то, что делаем».




просмотров: 32

просмотров: 32

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
