Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



28 окт 2025 : 		 Барабанщик KORN: «Если хотите долго жить в этом бизнесе, нельзя сжигать мосты»

24 сен 2025 : 		 KORN отметят юбилей альбома

18 июн 2025 : 		 KORN пишутся на пленку

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KORN

12 мар 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о возвращении в KORN: «Мне выпал второй шанс»

24 фев 2025 : 		 FIELDY: «С 2019 не общался ни с кем из KORN»

11 дек 2024 : 		 Не ждите скоро нового от KORN

23 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA о дебютном альбоме KORN

14 окт 2024 : 		 Бывший барабанщик KORN о дебютном альбоме

14 окт 2024 : 		 Вокалист KORN о дебютном альбоме

7 окт 2024 : 		 EVANESCENCE, GOJIRA, SPIRITBOX выступили с KORN

13 сен 2024 : 		 KORN открыли тур

30 мар 2024 : 		 Гитарист KORN о новых песнях: «Я считаю, что это лучший и самый тяжёлый материал KORN за последние годы»

17 мар 2024 : 		 Все билеты на концерт KORN проданы

11 мар 2024 : 		 KORN отметят юбилей осенью

23 фев 2024 : 		 Барабанщик KORN: «Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое»

26 дек 2023 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS

20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик KORN: «Если хотите долго жить в этом бизнесе, нельзя сжигать мосты»



zoom
RAY LUZIER в недавнем интервью попросили рассказать какую-нибудь любимую историю из тура:

«Я гастролирую уже, ну, почти 35 лет. Я играл с David Lee Roth в течение восьми лет — с 97-го по 05-й — и я играл с ARMY OF ANYONE, с ребятами из STONE TEMPLE PILOTS, и, конечно, с 2007 года теперь с KORN, и за 17 лет, что я с KORN, это совершенно отличается от других ситуаций и всего того, что было раньше. другие группы, с которыми я когда-либо гастролировал или в которых участвовал. Все, что есть в тебе, твоя индивидуальность, проявляется во время гастролей, потому что внезапно ты оказываешься соседом по комнате с ребятами из команды, с участниками группы. Так что в музыкальном плане ты можешь ладить со всеми на сцене, но, возможно, за ее пределами ситуация совершенно иная. Поэтому я всегда говорю людям, будь то музыканты или съемочная группа, неважно, будьте спокойны, потому что никогда не знаешь, когда увидишь этих людей снова. Если ты хочешь добиться успеха в этом бизнесе, хочешь работать, ты должен быть крутым. Нельзя сжигать мосты и все такое.

Одна история, которая запомнилась мне больше всего, связана с нашим выступлением с Boston Pops Orchestra. Мы играли с ними в Бостоне в 2004, я бы сказал, в 2003 году. И у сцены было полмиллиона человек. И все, что привело к этому, все это просто безумное волнение, и то, что ты был в прямом эфире и выступал перед таким количеством людей, перед миллионами зрителей, и то, что Keith Lockhart был позади тебя в роли наставника the Boston Pops, а David Lee Roth был перед тобой, — это был довольно сюрреалистичный момент.

Но, да, есть так много историй, которые [смеется] Я оставлю это на другой раз».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом