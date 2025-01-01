сегодня



Барабанщик KORN: «Если хотите долго жить в этом бизнесе, нельзя сжигать мосты»



RAY LUZIER в недавнем интервью попросили рассказать какую-нибудь любимую историю из тура:



«Я гастролирую уже, ну, почти 35 лет. Я играл с David Lee Roth в течение восьми лет — с 97-го по 05-й — и я играл с ARMY OF ANYONE, с ребятами из STONE TEMPLE PILOTS, и, конечно, с 2007 года теперь с KORN, и за 17 лет, что я с KORN, это совершенно отличается от других ситуаций и всего того, что было раньше. другие группы, с которыми я когда-либо гастролировал или в которых участвовал. Все, что есть в тебе, твоя индивидуальность, проявляется во время гастролей, потому что внезапно ты оказываешься соседом по комнате с ребятами из команды, с участниками группы. Так что в музыкальном плане ты можешь ладить со всеми на сцене, но, возможно, за ее пределами ситуация совершенно иная. Поэтому я всегда говорю людям, будь то музыканты или съемочная группа, неважно, будьте спокойны, потому что никогда не знаешь, когда увидишь этих людей снова. Если ты хочешь добиться успеха в этом бизнесе, хочешь работать, ты должен быть крутым. Нельзя сжигать мосты и все такое.



Одна история, которая запомнилась мне больше всего, связана с нашим выступлением с Boston Pops Orchestra. Мы играли с ними в Бостоне в 2004, я бы сказал, в 2003 году. И у сцены было полмиллиона человек. И все, что привело к этому, все это просто безумное волнение, и то, что ты был в прямом эфире и выступал перед таким количеством людей, перед миллионами зрителей, и то, что Keith Lockhart был позади тебя в роли наставника the Boston Pops, а David Lee Roth был перед тобой, — это был довольно сюрреалистичный момент.



Но, да, есть так много историй, которые [смеется] Я оставлю это на другой раз».







