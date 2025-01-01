сегодня



Как гитарист EXTREME попал на прощальное шоу BLACK SABBATH



NUNO BETTENCOURT в недавнем интервью "Steve And Rik's POTcast" рассказал о своем участии в прощальном шоу BLACK SABBATH



Когда мне позвонили и предложили это сделать, я подумал: "Боже мой, я должен выйти и сыграть две песни". И все исполняли по две песни, и [они] подошли [ко мне] и спросили: "Эй, ты можешь сыграть партии Рэнди [Роудса]?" и материал 'Bark At The Moon', потому что ты умеешь это играть?' Я такой: "Отлично. Я этим займусь". А потом, дня через три или четыре, мне позвонили и спросили: "Можем ли мы предложить тебе еще три?" И я продолжал: "Подожди, что происходит?" Они говорят: "О, Wolfgang Van Halen только что слетел". Я такой: "Ну, и что это за песни?" Да, он отказался, потому что он умный. Никто не хочет играть партии этих гребаных Рэнди Роудса или Jack Е Lee. Соло Lee, или как там его, никто, б$$$ь, не хочет этого делать, потому что, если ты облажаешься на сцене, где будет Оззи, и все твои коллеги будут смотреть на тебя, твоей карьере конец". Итак, я отобрал пять песен, и вот я сижу здесь, в этой комнате, и думаю: "Ладно, давайте я, б$$$ь, разберусь с этим дерьмом". А потом они [спросили]: "Можем ли мы предложить еще три [песни]?" В итоге я сыграл 12 гребаных композиций. И вы меня знаете, я, типа, да, но вместо того, чтобы выучить их, я подумал: "Что ж, я должен, б$$$ь, быть королем. Я должен потратить время [и пойти] ва-банк. Так, тебе, дружок, нужно взять себя в руки".



В то время я даже не знал, что это [будет] транслироваться [по всему миру]. Я думал, что это будет только перед аудиторией [на стадионе], который в любом случае достаточно большой. Но за два дня до этого мой менеджер такой: "О, кстати, они транслируют это по всему миру". Я такой: "Что? Подожди секунду. Что?" [Он такой]: "Да, [на это будут] смотреть миллионы людей". Я такой: "за..сь". Я исполняю все те песни, которые никогда раньше не исполнял, на сцене с группой, с которой я никогда раньше не играл. И вот, как только это произошло, ты понимаешь, что уходишь со сцены и делаешь это — не обращая внимания на репетиции. Ты приходишь и не знаешь, что на всех репетициях будут присутствовать все эти артисты, и они просто сидят на полу и наблюдают за тобой, чтобы понять, сможешь ли ты сыграть это дерьмо на самом деле или нет. И телефоны не умолкают. И это причина, по которой было так важно выполнить домашнюю работу, по-настоящему овладеть песнями и потратить время так, как будто… Что мне сказал — я не знаю, знаете ли вы, ребята, кто такой [продюсер и ютубер] Рик Беато, он сказал мне, он позвонил мне, он говорит: "Все были в восторге от твоего выступления". Но он продолжает: "Я заметил одну вещь: ты не просто выучил материал. Ты исполнил их. Это то, что запомнилось больше, чем всем остальным". А я отвечаю: "Но я просто делал то, что делаю обычно". Я не пытался выделываться, и я даже не знал, заметит ли кто-нибудь меня. Я просто хотел уважать песни, проникнуться ими, выйти перед зрителями разбираясь в своем деле и, черт возьми, пойти ва-банк и сделать то, что я делаю. А еще петь, джемовать, делать все то, чего от тебя никто не ожидает. И я сидел в этой комнате — вместо того, чтобы разучивать их, может быть, по часу работая над каждой песней, я торчал здесь неделями, трахался по четыре-пять часов в день, стоя, исполняя эту х$$$ю, проникаясь всем этим. Не сидя на стуле, потому что это легко, а как бы опускаясь ниже, когда в 20 раз сложнее играть, стоя на коленях, потому что так выглядит лучше. И я просто появился и, б$$$ь, пошел ва-банк. И вдруг я думаю: "Подождите, а что только что произошло? Все, б$$$ь, [в восторге от этого]". И все, что я делал, это был я. Все, что я делал, это делал то, что всегда, вышел и, б$$$ь, доставлял удовольствие. Вот как-то так».







