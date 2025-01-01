сегодня



Почему CORONER так долго ничего не выпускали



в недавнем интервью Tommy Vetterli (a.k.a. Tommy T. Baron) ответил на вопрос, почему CORONER потребовалось столько лет на выпуск нового альбома:



«Мы подписали контракт со звукозаписывающей компанией где-то в 2014 или 15-м году и уже тогда начали сочинять кое-какой материал, но потом жизнь вмешалась. Да, там много чего происходило, например, умирали люди, я переживал развод, а потом случился COVID. И главной причиной, по которой это заняло так много времени, была, возможно, моя дневная работа. Я музыкальный продюсер, у меня своя студия, и я работаю со многими группами, и когда я целый день работаю над записью группы, вечером трудно заниматься творчеством. По вечерам я просто ненавижу музыку!»







