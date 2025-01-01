Arts
28 окт 2025 : 		 Почему CORONER так долго ничего не выпускали

17 окт 2025 : 		 Видео с текстом от CORONER

18 сен 2025 : 		 Новое видео CORONER

15 авг 2025 : 		 Новое видео CORONER

18 авг 2024 : 		 CORONER готовят "зрелый альбом"

2 ноя 2022 : 		 CORONER начнут запись зимой

3 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CORONER

27 июл 2016 : 		 Новый альбом CORONER выйдет в 2017

19 май 2015 : 		 Рассказ об южноамериканском туре CORONER

28 июн 2014 : 		 Рассказ об австралийском туре CORONER

11 июн 2014 : 		 По словам гитариста CORONER, группа «хочет выпустить новый материал»

25 май 2014 : 		 CORONER нашли ударника

13 фев 2014 : 		 CORONER покинул ударник

17 дек 2013 : 		 Видео с выступления CORONER

13 сен 2013 : 		 Тизер документального фильма о CORONER

22 июл 2013 : 		 "Death Cult" CORONER выйдет на CD и виниле

8 ноя 2012 : 		 CORONER о визите в Киев

9 фев 2012 : 		 Видео с выступления CORONER на '70000 Tons Of Metal'

7 янв 2012 : 		 CORONER подвели итоги года

30 май 2011 : 		 Видео с выступления CORONER

25 апр 2011 : 		 CORONER отыграли первое "камбэк-шоу"

1 июл 2010 : 		 CORONER выступят на Hellfest 2010

15 май 2006 : 		 CORONER: Воссоединения не будет

22 июл 2005 : 		 Возрождение CORONER не планируется
Почему CORONER так долго ничего не выпускали



в недавнем интервью Tommy Vetterli (a.k.a. Tommy T. Baron) ответил на вопрос, почему CORONER потребовалось столько лет на выпуск нового альбома:

«Мы подписали контракт со звукозаписывающей компанией где-то в 2014 или 15-м году и уже тогда начали сочинять кое-какой материал, но потом жизнь вмешалась. Да, там много чего происходило, например, умирали люди, я переживал развод, а потом случился COVID. И главной причиной, по которой это заняло так много времени, была, возможно, моя дневная работа. Я музыкальный продюсер, у меня своя студия, и я работаю со многими группами, и когда я целый день работаю над записью группы, вечером трудно заниматься творчеством. По вечерам я просто ненавижу музыку!»




