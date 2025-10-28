THE DAMNED выпустят альбом в память о Брайне Джеймсе
THE DAMNED выпустят сборник кавер-версий, получивший название "Not Like Everybody Else", который группа посвятит скончавшемуся шестого марта основателю коллектива, Брайну Джеймсу. Rat Scabies запишет партии ударных для этого альбома и это будет первый случай за сорок лет, когда он примет участие в студийной записи. Первый сингл выйдет тридцатого октября:
01. There's A Ghost In My House
02. Summer In The City
03. Making Time
04. Gimme Danger
05. See Emily Play
06. I'm Not Like Everybody Else
07. Heart Full Of Soul
08. You Must Be A Witch
09. When I Was Young
10. The Last Time
