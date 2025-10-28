сегодня



THE DAMNED выпустят альбом в память о Брайне Джеймсе



THE DAMNED выпустят сборник кавер-версий, получивший название "Not Like Everybody Else", который группа посвятит скончавшемуся шестого марта основателю коллектива, Брайну Джеймсу. Rat Scabies запишет партии ударных для этого альбома и это будет первый случай за сорок лет, когда он примет участие в студийной записи. Первый сингл выйдет тридцатого октября:



01. There's A Ghost In My House

02. Summer In The City

03. Making Time

04. Gimme Danger

05. See Emily Play

06. I'm Not Like Everybody Else

07. Heart Full Of Soul

08. You Must Be A Witch

09. When I Was Young

10. The Last Time







