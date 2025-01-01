Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 43
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 32
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
*

A Perfect Circle

*



28 окт 2025 : 		 A PERFECT CIRCLE едут в тур

24 сен 2025 : 		 A PERFECT CIRCLE отметят юбилей Mer de Noms

21 авг 2025 : 		 Басист A PERFECT CIRCLE готовит альбом

28 мар 2024 : 		 JOSH FREESE выступит с A PERFECT CIRCLE

5 мар 2022 : 		 BILLY HOWERDEL выпустил видео

22 ноя 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

13 окт 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

12 июн 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

25 май 2018 : 		 Новый 2D-клип A PERFECT CIRCLE

1 май 2018 : 		 Новый альбом A PERFECT CIRCLE вышел в виде голограммы

27 апр 2018 : 		 A PERFECT CIRCLE выступили на "Jimmy Kimmel Live!"

17 апр 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

5 апр 2018 : 		 JAMES IHA будет на записи A PERFECT CIRCLE

18 мар 2018 : 		 Бывший гитарист FAILURE поедет в тур с A PERFECT CIRCLE

10 мар 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

5 фев 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

10 янв 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

17 ноя 2017 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2017 : 		 Вокалист A PERFECT CIRCLE ответил фанатам

8 ноя 2017 : 		 Более 60 фанатов были удалены с концерта A PERFECT CIRCLE за фото

17 окт 2017 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 апр 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала

10 апр 2017 : 		 Музыканты A PERFECT CIRCLE работают над новой музыкой по отдельности

31 мар 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE на BMG

23 фев 2017 : 		 Первое фото состава A PERFECT CIRCLE 2017
A PERFECT CIRCLE едут в тур



A PERFECT CIRCLE объявили о первых европейских гастролях с 2018 года — он начнется в Лондоне третьего июня.

Billy Howerdel: «Всем нашим европейским друзьям — мы скучали. Прошло уже столько времени... семь лет — это долго. И вот мы нашил решение»:

June 03 - London, UK @ O2 Academy Brixton
June 04 - London, UK @ O2 Academy Brixton
June 06 - Nürnberg, DE @ Rock Im Park
June 07 - Nürburg, DE @ Rock Am Ring
June 09 - München, DE @ Zenith
June 10 - Warszawa, PL @ Torwar
June 12 - Wien, AT @ Nova Rock Festival
June 13 - Ferrara, IT @ Ferrara Summer Festival
June 15 - Budapest, HU @ Budapest Park
June 16 - Zagreb, HR @ SRC Šalata
June 18 - Zürich, CH @ Halle622
June 21 - Düsseldorf, DE @ Mitsubishi Hall
June 24 - Amsterdam, NL @ AFAS Live
June 26 - København, DK @ Copenhell
June 28 - Stockholm, SE @ Gröna Lund
July 01 - Berlin, DE @ Zitadelle
July 02 - Praha, CZ @ Forum Karlín
July 04 - Esch-sur-Alzette, LU @ Rockhal




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
