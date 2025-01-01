|
A PERFECT CIRCLE едут в тур
A PERFECT CIRCLE объявили о первых европейских гастролях с 2018 года — он начнется в Лондоне третьего июня.
Billy Howerdel: «Всем нашим европейским друзьям — мы скучали. Прошло уже столько времени... семь лет — это долго. И вот мы нашил решение»:
June 03 - London, UK @ O2 Academy Brixton
June 04 - London, UK @ O2 Academy Brixton
June 06 - Nürnberg, DE @ Rock Im Park
June 07 - Nürburg, DE @ Rock Am Ring
June 09 - München, DE @ Zenith
June 10 - Warszawa, PL @ Torwar
June 12 - Wien, AT @ Nova Rock Festival
June 13 - Ferrara, IT @ Ferrara Summer Festival
June 15 - Budapest, HU @ Budapest Park
June 16 - Zagreb, HR @ SRC Šalata
June 18 - Zürich, CH @ Halle622
June 21 - Düsseldorf, DE @ Mitsubishi Hall
June 24 - Amsterdam, NL @ AFAS Live
June 26 - København, DK @ Copenhell
June 28 - Stockholm, SE @ Gröna Lund
July 01 - Berlin, DE @ Zitadelle
July 02 - Praha, CZ @ Forum Karlín
July 04 - Esch-sur-Alzette, LU @ Rockhal
