Michael Schenker Group
Германия
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.michaelschenkerhimself.com
http://www.myspace.com/michaelschenkerhimself
https://www.facebook.com/MichaelSchenkerRocks/
28 окт 2025
:
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP
26 сен 2025
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
19 сен 2025
:
Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP
28 авг 2025
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
10 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP
1 авг 2025
:
Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP
15 май 2025
:
Профессиональное видео с выступления MICHAEL SCHENKER GROUP
25 авг 2024
:
ERIK GRÖNWALL записал большую часть вокала для нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
11 дек 2023
:
Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP
24 ноя 2023
:
Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP 1981 года
3 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP
2 июн 2023
:
RONNIE ROMERO: «Я больше не пою в MICHAEL SCHENKER GROUP
3 авг 2022
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
28 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP
27 май 2022
:
Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP
29 апр 2022
:
Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP
25 мар 2022
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
3 мар 2022
:
Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет весной
7 фев 2022
:
MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!
3 ноя 2021
:
MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW
12 фев 2021
:
Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP
29 янв 2021
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
22 янв 2021
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
15 янв 2021
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
12 янв 2021
:
MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»
10 янв 2021
:
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP
8 янв 2021
:
MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY
17 дек 2020
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
14 дек 2020
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
4 дек 2020
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
27 ноя 2020
:
MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG
20 ноя 2020
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
28 авг 2020
:
Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
12 авг 2020
:
Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой
18 ноя 2015
:
Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP
6 май 2013
:
Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP
29 ноя 2012
:
Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP
8 ноя 2012
:
Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP
17 май 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
26 окт 2010
:
"Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания
8 июн 2010
:
Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре
16 апр 2010
:
Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
24 мар 2010
:
Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
3 ноя 2009
:
В новый туровый состав MICHAEL SCHENKER GROUP войдёт Chris Slade (ex-AC/DC)
1 июн 2009
:
MICHAEL SCHENKER GROUP объявили туровый состав
12 май 2009
:
Гитарист MSG основал новый проект
27 янв 2009
:
Подробности переиздания работ MICHAEL SCHENKER GROUP
7 авг 2008
:
Лучшее с 1980-го по 1984-й годы от MICHAEL SCHENKER GROUP
24 фев 2008
:
Доступны новые семплы от MICHAEL SCHENKER GROUP
23 янв 2008
:
Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP
7 дек 2007
:
GARY BARDEN вновь в составе MICHAEL SCHENKER GROUP
7 ноя 2007
:
MICHAEL SCHENKER: на новом альбоме будут “великие музыканты”
16 янв 2007
:
MICHAEL SCHENKER GROUP: новый состав?
9 июн 2005
:
MICHAEL SCHENKER: новый альбом на подходе
12 сен 2003
:
MICHAEL SCHENKER GROUP без Michael Schenker?
сегодня
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP
IT'S YOU, новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Don't Sell Your Soul', релиз которого состоялся третьего октября.
28 окт 2025
_Mindtraveller
Норм
просмотров: 109
