Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Michael Schenker Group

*



28 окт 2025 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

26 сен 2025 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

19 сен 2025 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2025 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

1 авг 2025 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

25 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL записал большую часть вокала для нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

11 дек 2023 : 		 Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

24 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP 1981 года

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

2 июн 2023 : 		 RONNIE ROMERO: «Я больше не пою в MICHAEL SCHENKER GROUP

3 авг 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

27 май 2022 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

29 апр 2022 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

25 мар 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

3 мар 2022 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет весной

7 фев 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!

3 ноя 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW

12 фев 2021 : 		 Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

29 янв 2021 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

22 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

15 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP



zoom
IT'S YOU, новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Don't Sell Your Soul', релиз которого состоялся третьего октября.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом