28 окт 2025



Фрагмент нового релиза MOONSPELL



Extinct, новое концертное видео MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "Opus Diabolicum", выход которого на DVD/Blu-ray, двойном CD, виниле и в цифровом варианте намечен на 31 октября на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Tungstennio (CD + DVD/Blu-ray only)

02. Em Nome do Medo

03. 1755

04. In Tremor Die

05. Desastre

06. Ruinas

07. Breathe (Until We Are No More)

08. Extinct

09. Proliferation

10. Finisterra

11. Everything Invaded

12. Scorpion Flower

13. Vampiria

14. Alma Mater

15. Fullmoon Madness











