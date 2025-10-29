Arts
LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
*

Shinedown

*



28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»

24 мар 2025 : 		 У SHINEDOWN готово 85 % материала

9 мар 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом летом

27 фев 2025 : 		 20-е первое место SHINEDOWN

17 фев 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»
|||| 28 окт 2025

Новое видео SHINEDOWN



Killing Fields, новое видео SHINEDOWN, доступно для просмотра ниже.




29 окт 2025
L
LU---
интересно
а повторяющийся скрип в гитаре это-Фишка,Сэмпл или хуёвый звукореж с попкорном?
просмотров: 37

