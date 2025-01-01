Обновленный трек от FIVE FINGER DEATH PUNCH

29 май 2024 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе
15 май 2024 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH, вероятно, выпустят новый студийный альбом в 2025 году
29 апр 2024 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об отношениях с бывшими
19 апр 2024 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Продюсер — это в первую очередь психолог»
12 апр 2024 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о туре с MARILYN MANSON
9 апр 2024 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о разогреве METALLICA
5 апр 2024 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
8 фев 2024 :
|
Выход делюкс-версии альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH отложен
23 янв 2024 :
|
Акустика от FIVE FINGER DEATH PUNCH
14 янв 2024 :
|
Делюкс-версия альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет зимой
30 дек 2023 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Никто нас не продвигал!»
29 дек 2023 :
|
KENNY WAYNE SHEPHERD о кавер-версии FIVE FINGER DEATH PUNCH
19 ноя 2023 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлении с METALLICA
17 ноя 2023 :
|
ROB ZOMBIE в песне FIVE FINGER DEATH PUNCH
13 ноя 2023 :
|
FIVE FINGER DEATH PUCNH на кассете!
29 сен 2023 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о клипе на "Judgment Day"
21 сен 2023 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
31 авг 2023 :
|
Бокс-сет от FIVE FINGER DEATH PUNCH
29 авг 2023 :
|
PHIL LABONTE и HOWARD JONES спели с FIVE FINGER DEATH PUNCH
9 авг 2023 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH разогрели METALLICA
24 июл 2023 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
25 апр 2023 :
|
FLOOR JANSEN разогреет METALLICA вместо FIVE FINGER DEATH PUNCH
1 мар 2023 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH 15 раз первые
28 янв 2023 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
22 дек 2022 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
15 дек 2022 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
25 ноя 2022 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
10 ноя 2022 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
18 окт 2022 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH собирается на покой?
12 окт 2022 :
|
Новые клипы FIVE FINGER DEATH PUNCH
11 окт 2022 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Я такой эмоциональный!»
13 сен 2022 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH предпочитает оставаться оптимистом
29 авг 2022 :
|
Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH вызывают такие разные эмоции
24 авг 2022 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Это всего лишь второй мой трезвый альбом»
21 авг 2022 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
18 авг 2022 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Не пить во время пандемии было самым сложным»
17 авг 2022 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Именно METALLICA проложила путь для всех»
25 июл 2022 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
24 июл 2022 :
|
Появление нового участника не изменило подход к творчеству FIVE FINGER DEATH PUNCH
13 июл 2022 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Это наш самый разнообразный альбом»
8 июл 2022 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
30 июн 2022 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH — желающим свалить: «Хватит нести пургу»
27 июн 2022 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Всегда стараюсь найти АА в Европе»
21 июн 2022 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе
19 июн 2022 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о переменах в составе: «Если что-то не работает, надо меняться»
14 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
10 июн 2022 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
25 май 2022 :
|
Вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH подбили
13 май 2022 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
15 апр 2022 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
12 апр 2022 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
5 апр 2022 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH завершили работу над альбомом
26 мар 2022 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH вновь начал пить
20 янв 2022 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о своей смерти
7 янв 2022 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
1 дек 2021 :
|
Фрагмент нового материала FIVE FINGER DEATH PUNCH
2 ноя 2021 :
|
JASON HOOK — о будущем после FIVE FINGER DEATH PUNCH
26 окт 2021 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH объявили даты европейского тура
6 сен 2021 :
|
Новый гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH участвует в сочинении материала
2 сен 2021 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH написал 11 песен
23 авг 2021 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
23 авг 2021 :
|
Бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Зачем мне возвращаться?»
5 авг 2021 :
|
Фрагмент нового материала FIVE FINGER DEATH PUNCH
26 июл 2021 :
|
Сингл FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым
19 июл 2021 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH приступили к записи
17 июл 2021 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустит комиксы
16 июл 2021 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
6 июл 2021 :
|
И в FIVE FINGER DEATH PUNCH теперь есть полковник!
3 июл 2021 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH завоевал два серебра
30 июн 2021 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH стали 12-й раз первыми
19 май 2021 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH перезапишут дебютный и выпустят новый альбом в 2022 году
17 май 2021 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
24 апр 2021 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
23 апр 2021 :
|
Музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH исполняют EXTREME
2 апр 2021 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
17 мар 2021 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH получил чёрный пояс
16 мар 2021 :
|
JEREMY SPENCER — об уходе из FIVE FINGER DEATH PUNCH
13 мар 2021 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
12 мар 2021 :
|
Andy James — о том, как попал в FIVE FINGER DEATH PUNCH
4 мар 2021 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о трезвости
20 фев 2021 :
|
Видео от барабанщика FIVE FINGER DEATH PUNCH
4 фев 2021 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Почему бы не записать двойной альбом?
31 янв 2021 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
17 дек 2020 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
6 дек 2020 :
|
Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH: «За два года Ivan очень изменился»
2 дек 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о совместной работе бывших участников
6 ноя 2020 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
21 окт 2020 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH отвечает критикам
19 окт 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH расстались с гитаристом
16 окт 2020 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
6 окт 2020 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH уверен, что пандемия закончится
2 окт 2020 :
|
Акустическая версия от FIVE FINGER DEATH PUNCH
28 авг 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят компиляцию
15 авг 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH названы лучшей концертной группой
13 авг 2020 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
10 авг 2020 :
|
Альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым
5 авг 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH получили серебро
21 июл 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH завершил обучение игре на гитаре
20 июл 2020 :
|
Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH
27 июн 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN
23 июн 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста BAD WOLVES
17 июн 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM
17 июн 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Сдается мне, что правительство немного облажалось с COVID-19»
11 июн 2020 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Я продолжу поддерживать полицию»
8 июн 2020 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
29 май 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме
28 май 2020 :
|
JOHN 5 обучает вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH
25 май 2020 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы редкая в своём роде группа»
23 май 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой серии роликов
15 май 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую видеосерию
13 май 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
10 май 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
7 май 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
5 май 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
3 май 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
1 май 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
29 апр 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH перечислили более $150,000
28 апр 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
26 апр 2020 :
|
Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH
23 апр 2020 :
|
Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH
22 апр 2020 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал дезинфицирующие средства ветеранам
21 апр 2020 :
|
Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH
18 апр 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH запустили "Quarantine Theater 2020"
24 мар 2020 :
|
Металл ли FIVE FINGER DEATH PUNCH? Отвечает гитарист
12 мар 2020 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Да мне пофиг на Грэмми»
11 мар 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH о европейском туре
1 мар 2020 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
18 фев 2020 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Если ты собираешься играть после MEGADETH, нужно палить из всех орудий»
12 фев 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH о европейском туре
7 фев 2020 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
7 фев 2020 :
|
JASON HOOK пропустит оставшиеся выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе
4 фев 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH о европейском туре
4 фев 2020 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме
1 фев 2020 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
29 янв 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в Хельсинки и Стокгольме
25 янв 2020 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Dave очень милый»
24 янв 2020 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Москву
5 янв 2020 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
21 дек 2019 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме: «Это возрождение»
18 дек 2019 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
11 дек 2019 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Ivan хочет исполнять новый альбом целиком»
2 дек 2019 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
13 ноя 2019 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме: «Было ни хрена не просто!»
18 сен 2019 :
|
Бывший ударник FIVE FINGER DEATH PUNCH снял порнослэшер
13 сен 2019 :
|
Тизер нового сингла FIVE FINGER DEATH PUNCH
23 авг 2019 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH поедут в тур с MEGADETH и BAD WOLVES
11 авг 2019 :
|
Новый ремикс от FIVE FINGER DEATH PUNCH
30 июл 2019 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH продемонстрировали несколько фрагментов новых песен
2 июл 2019 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме
10 май 2019 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH приступили к записи
27 мар 2019 :
|
Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH стала первой
8 фев 2019 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH подписали контракт с ARTIST GROUP INTERNATIONAL
19 дек 2018 :
|
Из FIVE FINGER DEATH PUNCH ушёл барабанщик
14 дек 2018 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
23 ноя 2018 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал спальные мешки
21 ноя 2018 :
|
Барабанщик SCALE THE SUMMIT в туре с FIVE FINGER DEATH PUNCH
9 ноя 2018 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH с временным барабанщиком
6 ноя 2018 :
|
Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH не поедет с группой в тур
14 сен 2018 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
13 сен 2018 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH и BREAKING BENJAMIN пожертвовали $190,000
6 сен 2018 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH трезв уже семь месяцев
29 май 2018 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH не попали в тройку
11 май 2018 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
4 май 2018 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
21 апр 2018 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
6 апр 2018 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
14 мар 2018 :
|
Новый альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет весной
22 дек 2017 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
1 дек 2017 :
|
Кавер-версия THE OFFSPRING от FIVE FINGER DEATH PUNCH
20 ноя 2017 :
|
'Heavy Metal Grandma' присоединилась на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH
16 ноя 2017 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH в Москве
15 ноя 2017 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH ответил Суркову
10 ноя 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH вновь первые
1 ноя 2017 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Новый сингл о жизни Ivan'a»
27 окт 2017 :
|
Сборник FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет зимой
27 окт 2017 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
17 окт 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH достигли соглашения с лейблом
8 окт 2017 :
|
Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH
4 окт 2017 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
2 окт 2017 :
|
У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть 16 песен
7 июл 2017 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме
21 июн 2017 :
|
Видео полного выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
16 июн 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH отыграют бесплатное шоу в Тилбурге
15 июн 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH продолжат тур без вокалиста IVAN'a MOODY
13 июн 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH о событиях в Тилбурге
13 июн 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH сыграли укороченный сет
7 июн 2017 :
|
Вокалист BAD WOLVES выступил с FIVE FINGER DEATH PUNCH
23 май 2017 :
|
Вокалист ALL THAT REMAINS присоединился на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH
8 май 2017 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
12 апр 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH подали в суд на лейбл
2 янв 2017 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH завершили работу над альбомом
7 дек 2016 :
|
Сын вокалиста IRON MAIDEN выступил с FIVE FINGER DEATH PUNCH
4 дек 2016 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH выступили с PHIL'ом LABONTE
2 дек 2016 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH выступили с PHIL'ом LABONTE
29 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового трека FIVE FINGER DEATH PUNCH
28 ноя 2016 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH сыграли укороченный сет из-за смерти матери вокалиста
3 ноя 2016 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
25 окт 2016 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH получили золото
1 сен 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
30 авг 2016 :
|
Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме
10 авг 2016 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Меня шокировала смерть Принса»
23 июл 2016 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
10 июн 2016 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH в студии
26 май 2016 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH нашли лейбл
23 май 2016 :
|
Гитариста FIVE FINGER DEATH PUNCH не раздражает YouTube
31 мар 2016 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH угодил в больницу
29 фев 2016 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
2 фев 2016 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH получили награду
18 дек 2015 :
|
Первые альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдут на виниле
17 дек 2015 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «События в Париже поменяли подход к безопасности»
15 дек 2015 :
|
Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH отвечает на 25 "важных вопросов"
11 дек 2015 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об отмене выступления в Милане
1 дек 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH устроили минуту молчания
25 ноя 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH продолжат тур без PAPA ROACH
24 ноя 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH отменили концерт в Париже
22 ноя 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH отменили концерт в Милане
16 ноя 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH отменили концерт во Франции
12 ноя 2015 :
|
Музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH о российских гастролях
4 ноя 2015 :
|
Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал гитару
2 ноя 2015 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
8 окт 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH снимают видео
14 сен 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH стали вторыми в США
10 сен 2015 :
|
ROB HALFORD полюбил музыкантов FIVE FINGER DEATH PUNCH
18 авг 2015 :
|
Менеджер FIVE FINGER DEATH PUNCH о нападках на вокалиста
13 авг 2015 :
|
Жена вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH подала на развод
24 июл 2015 :
|
Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH
1 июл 2015 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
17 июн 2015 :
|
Трек-лист нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH
15 июн 2015 :
|
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH
9 июн 2015 :
|
Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы не гордимся тем, что случилось в Мемфисе»
20 май 2015 :
|
Обложка нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH
15 май 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH определились с синглом
12 май 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH очень довольны новым материалом
3 май 2015 :
|
Фрагмент нового трека FIVE FINGER DEATH PUNCH
8 апр 2015 :
|
По словам гитариста, FIVE FINGER DEATH PUNCH записали все инструменты
5 фев 2015 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH придумали название альбома
14 янв 2015 :
|
Новый альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет в 2015
9 дек 2014 :
|
По словам ударника FIVE FINGER DEATH PUNCH, новые песни группы "более брутальны и динамичны"
22 окт 2014 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH нашел музыкантов для сольного альбома
1 окт 2014 :
|
Концерт FIVE FINGER DEATH PUNCH онлайн
11 сен 2014 :
|
У FIVE FINGER DEATH PUNCH готовы четыре песни
12 авг 2014 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
25 июл 2014 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH
8 июл 2014 :
|
Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH
19 май 2014 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH надеются, что начнут запись в декабре
2 апр 2014 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Лондон
25 мар 2014 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH получили награду в Швеции
24 мар 2014 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
9 мар 2014 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Сингапур
3 мар 2014 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Австралию
24 фев 2014 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Австралию
12 фев 2014 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH планируют выпуск сингла
2 янв 2014 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: "Бесстрашие - это невероятная сила"
7 дек 2013 :
|
ROB HALFORD исполнил песню 'Lift Me Up' с FIVE FINGER DEATH PUNCH
2 окт 2013 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
13 сен 2013 :
|
Игровое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
11 сен 2013 :
|
Трек-лист нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH
5 сен 2013 :
|
Дуэт FIVE FINGER DEATH PUNCH, IN THIS MOMENT доступен для прослушивания
4 авг 2013 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
12 июн 2013 :
|
Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH
7 июн 2013 :
|
Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH
6 июн 2013 :
|
Выход нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH отложен
15 май 2013 :
|
Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH & ROB HALFORD
14 май 2013 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH & ROB HALFORD: Новая песня
6 май 2013 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят новый альбом в два этапа
4 май 2013 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH представили новую песню с ROB'ом HALFORD'ом
12 апр 2013 :
|
На новом альбоме FIVE FINGER DEATH PUNCH будут неожиданные гости
19 мар 2013 :
|
Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH
12 мар 2013 :
|
Новый альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH «готов на 65%»
15 янв 2013 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH хочет сохранить право на владение оружием
16 окт 2012 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
17 авг 2012 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
9 авг 2012 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH надеются начать запись в январе
22 июл 2012 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об аресте вокалиста LAMB OF GOD
13 июн 2012 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
2 апр 2012 :
|
Акустика от FIVE FINGER DEATH PUNCH
15 мар 2012 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH выступили перед войсками в Кувейте
11 мар 2012 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH работают над идеями к новому альбому
29 фев 2012 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
18 фев 2012 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
17 янв 2012 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH заявил, что «восхищён» решением METALLICA выпустить “Lulu”
23 дек 2011 :
|
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH вспоминает о таинственном подарке
24 ноя 2011 :
|
Последний альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH доступен с новой обложкой
17 окт 2011 :
|
Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH
5 окт 2011 :
|
Две новые песни FIVE FINGER DEATH PUNCH
14 сен 2011 :
|
Подробности о новом альбоме FIVE FINGER DEATH PUNCH
12 сен 2011 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
2 сен 2011 :
|
Обложка нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH
28 июл 2011 :
|
Новый сингл FIVE FINGER DEATH PUNCH
16 июл 2011 :
|
Название нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH
5 июл 2011 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH отыграли первое шоу с новым басистом
22 июн 2011 :
|
Новый басист FIVE FINGER DEATH PUNCH
20 май 2011 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме
1 май 2011 :
|
FIVE FINGER DEATH PUNCH официально подтвердили уход басиста
15 апр 2011 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о слухах об уходе MATT'a SNELL'a
29 сен 2010 :
|
Дебютный альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH будет переиздан
15 июн 2010 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
30 окт 2009 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
31 авг 2009 :
|
Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH
14 авг 2009 :
|
Трек-лист нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH
5 авг 2009 :
|
Обложка нового диска FIVE FINGER DEATH PUNCH
