Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Five Finger Death Punch

*



29 окт 2025 : 		 Обновленный трек от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 окт 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть пять-шесть новых песен

5 сен 2025 : 		 BABYMETAL в новом треке FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 авг 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

20 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»

16 май 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписали старое

9 мар 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен

18 фев 2025 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о том, как его спалили на собрании анонимных алкоголиков

31 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Мексику

28 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность

29 сен 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро

19 сен 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

2 сен 2024 : 		 Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы

2 авг 2024 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июл 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH большой фанат METALLICA

15 июл 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о политике в песнях

1 июл 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов

26 июн 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом материале

12 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

11 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH стали 11 раз первыми

10 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

5 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

3 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Обновленный трек от FIVE FINGER DEATH PUNCH



zoom
FIVE FINGER DEATH PUNCH 24 октября выпустили вторую часть лучших песен — "Best Of - Volume 2". Как в первый диск, в сборник вошли перезаписанные версии самых ярких композиций коллектива. Новым синглом из этого релиза стала композиция "Cold"

Трек-лист:

01. Hell To Pay (2025 Version)
02. The End (feat. BABYMETAL) (2025 Version)
03. M.I.N.E (End This Way) (2025 Version)
04. Hard To See (2025 Version)
05. Got Your Six (2025 Version)
06. Cold (2025 Version)
07. Burn MF (2025 Version)
08. Never Enough (2025 Version)
09. Sham Pain (2025 Version)
10. Blue On Black (2025 Version)
11. I Apologize (2025 Version)
12. Trouble (2025 Version)
13. When The Seasons Change (2025 Version)
14. Cradle To The Grave (2025 Version)
15. My Nemesis (2025 Version)
16. Walk Away (2025 Version)
17. Wash It All Away (Live)
18. Wrong Side Of Heaven (Live)
19. Jekyll And Hyde (Live)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 86

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом