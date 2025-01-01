Новая песня GHOULHOUSE

“Fetid Flesh Fairytale", новая песня группы GHOULHOUSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Realm Of Ghouls, выход которого запланирован на пятое декабря на CD и в цифровом варианте:
“Hacksore”
“Rotten Rancid Remains”
“Mall Full Of Zombies”
“Kingdom Of Squirming Worms”
“Where Ghouls Are Bred”
“Dying In The City (Of The Living Dead)”
“Fetid Flesh Fairytale”
“Pit Of Maggots”
“Realm Of Ghouls”
“Rothead”
“Devoured By Famined Pigs”
