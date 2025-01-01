Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 35
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 35
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Ghoulhouse

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня GHOULHOUSE



zoom
“Fetid Flesh Fairytale", новая песня группы GHOULHOUSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Realm Of Ghouls, выход которого запланирован на пятое декабря на CD и в цифровом варианте:

“Hacksore”
“Rotten Rancid Remains”
“Mall Full Of Zombies”
“Kingdom Of Squirming Worms”
“Where Ghouls Are Bred”
“Dying In The City (Of The Living Dead)”
“Fetid Flesh Fairytale”
“Pit Of Maggots”
“Realm Of Ghouls”
“Rothead”
“Devoured By Famined Pigs”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом