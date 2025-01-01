сегодня



Концертное видео 1349



“Striding The Chasm” , новое концертное видео 1349, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза Winter Mass, выход которого планируется на 28 ноября на Season of Mist:



“Enter Inferno”

“Sculptor Of Flesh”

“Slaves”

“Through Eyes Of Stone”

“Cauldron”

“Striding The Chasm”

“Chasing Dragons”

“Serpentine Sibilance”

“I Am Abomination”

“Golem”

“Atomic Chapel”

“Dodskamp”

“Abyssos Antithesis”







