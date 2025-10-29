сегодня



CHILDREN OF BODOM отметят творчество Алекси зимой



Участники CHILDREN OF BODOM анонсировали на 26 февраля в клубе Tavastia A Celebration Of Music Alexi Laiho. В нем, в частности, выступит группа, в составе которого войдут Janne Warman (keyboards), Henkka Blacksmith (bass), Jaska Raatikainen (drums) и Alexander Kuoppala (guitars), а также Samy Elbanna из Lost Society.



«Мы хотим отметить труд всей жизни нашей группы и в то же время музыкальное наследие нашего друга и коллеги по группе Алекси. Концерт будет сыгран для Children Of Bodom в известном клубе Tavastia — и в то же время они исполнят давнее желание фанатов». http://www.cobhc.com





