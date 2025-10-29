Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Children of Bodom

*



29 окт 2025 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят творчество Алекси зимой

15 сен 2025 : 		 Трибьют CHILDREN OF BODOM выйдет осенью

2 авг 2025 : 		 Юбилейный винил CHILDREN OF BODOM

11 июл 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы наблюдали, как наш друг медленно совершал самоубийство»

29 июн 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Книга будет честной!»

3 май 2025 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM'17

15 апр 2025 : 		 Книга о CHILDREN OF BODOM выйдет летом

20 сен 2024 : 		 Жизнь вокалиста CHILDREN OF BODOM в шести частях

31 авг 2024 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM провел экскурсию по бару

14 фев 2024 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у нашего менеджера были телефоны морга в каждом городе»

18 дек 2023 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, кого мы не узнавали»

27 окт 2023 : 		 Концертный релиз CHILDREN OF BODOM выйдет зимой

27 июл 2023 : 		 JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти»

11 апр 2023 : 		 Переиздание CHILDREN OF BODOM выйдет летом

11 мар 2023 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM на официальной выставке

22 фев 2023 : 		 Музыканты LAMB OF GOD и KREATOR сходили на могилу Алекси

10 фев 2023 : 		 Биографии CHILDREN OF BODOM быть!

3 янв 2023 : 		 NEKROGOBLIKON почтили память лидера CHILDREN OF BODOM

17 дек 2022 : 		 Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023

14 дек 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе

15 ноя 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей

10 сен 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей

7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM

24 май 2022 : 		 Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

11 май 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы

24 мар 2022 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо
CHILDREN OF BODOM отметят творчество Алекси зимой



Участники CHILDREN OF BODOM анонсировали на 26 февраля в клубе Tavastia A Celebration Of Music Alexi Laiho. В нем, в частности, выступит группа, в составе которого войдут Janne Warman (keyboards), Henkka Blacksmith (bass), Jaska Raatikainen (drums) и Alexander Kuoppala (guitars), а также Samy Elbanna из Lost Society.

«Мы хотим отметить труд всей жизни нашей группы и в то же время музыкальное наследие нашего друга и коллеги по группе Алекси. Концерт будет сыгран для Children Of Bodom в известном клубе Tavastia — и в то же время они исполнят давнее желание фанатов».



29 окт 2025
G
GrimDeadReaper
Уже два концерта. И на оба моментальный солдаут.
Занятно. Буквально две недели назад об этом думал на концерте Arch Enemy.
29 окт 2025
Lord Iscariah
GrimDeadReaper, ну не сделать в Tavastia солдаут это нужно прям совсем постараться в отрицательную сторону))
29 окт 2025
m
mohnatiy
Lord Iscariah, ага, глянул сейчас - какой-то микроклуб рыл на триста
просмотров: 288

