Новости
29 окт 2025 : 		 Акустика от DEVIN TOWNSEND

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

11 май 2025 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 апр 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND хочет взять паузу

29 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND представил оперу

12 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Все, что было, я вложил в "The Moth"»

6 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND и STEVE VAI сотрудничают

29 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

15 окт 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

26 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND выступит с оркестром

20 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

23 авг 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

16 мар 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND готовит книгу

29 янв 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Что есть творчество? Желание быть замеченным или...»

19 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет STRAPPING YOUNG LAD

5 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND представляет бокс-сет

16 окт 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND о новом проекте

24 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

27 июл 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND объяснил, зачем ему пауза

13 июл 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

3 июн 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

26 фев 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND открыл тур

11 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND: «CHAD KROEGER куда больший металлист, чем я!»

16 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет JUDAS PRIEST

11 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Кто-то считает, что у меня психоз, но...»
Акустика от DEVIN TOWNSEND



DEVIN TOWNSEND опубликовал видео акустического исполнения композиции "Midnight Sun"




