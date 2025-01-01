×
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
49
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
45
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
34
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
26
Умер Эйс Фрейли
21
все новости группы
Devin Townsend
Канада
Progressive Rock
Acoustic Rock
Progressive Metal
Avantgarde Metal
Rock Ambient
Drone Ambient
Avantgarde Ambient
http://www.hevydevy.com
Myspace:
http://www.myspace.com/devintownsenddtb
Facebook:
https://www.facebook.com/dvntownsend
29 окт 2025
:
Акустика от DEVIN TOWNSEND
14 май 2025
:
Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND
11 май 2025
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND
29 апр 2025
:
DEVIN TOWNSEND хочет взять паузу
29 мар 2025
:
DEVIN TOWNSEND представил оперу
12 мар 2025
:
DEVIN TOWNSEND: «Все, что было, я вложил в "The Moth"»
6 мар 2025
:
DEVIN TOWNSEND и STEVE VAI сотрудничают
29 ноя 2024
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND
15 окт 2024
:
DEVIN TOWNSEND представил видео
26 сен 2024
:
DEVIN TOWNSEND выступит с оркестром
20 сен 2024
:
DEVIN TOWNSEND представил видео
23 авг 2024
:
DEVIN TOWNSEND представил видео
16 мар 2024
:
DEVIN TOWNSEND готовит книгу
29 янв 2024
:
DEVIN TOWNSEND: «Что есть творчество? Желание быть замеченным или...»
19 ноя 2023
:
DEVIN TOWNSEND исполняет STRAPPING YOUNG LAD
5 ноя 2023
:
DEVIN TOWNSEND представляет бокс-сет
16 окт 2023
:
DEVIN TOWNSEND о новом проекте
24 сен 2023
:
Юбилейная версия альбома DEVIN TOWNSEND выйдет осенью
27 июл 2023
:
DEVIN TOWNSEND объяснил, зачем ему пауза
13 июл 2023
:
Концертное видео DEVIN TOWNSEND
3 июл 2023
:
Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND
3 июн 2023
:
Концертное видео DEVIN TOWNSEND
26 фев 2023
:
DEVIN TOWNSEND открыл тур
11 янв 2023
:
DEVIN TOWNSEND: «CHAD KROEGER куда больший металлист, чем я!»
16 дек 2022
:
DEVIN TOWNSEND исполняет JUDAS PRIEST
11 дек 2022
:
DEVIN TOWNSEND: «Кто-то считает, что у меня психоз, но...»
8 дек 2022
:
DEVIN TOWNSEND: «У артистов моего уровня заработки на гастролях отсутствуют»
26 окт 2022
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
4 окт 2022
:
Трейлер бокс-сета DEVIN TOWNSEND
30 сен 2022
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
26 авг 2022
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
22 июн 2022
:
Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет осенью
20 апр 2022
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND
18 апр 2022
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND
10 мар 2022
:
Трейлер концертных выступлений DEVIN TOWNSEND
2 мар 2022
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
22 янв 2022
:
Трейлер стрима DEVIN TOWNSEND
8 янв 2022
:
DEVIN TOWNSEND проведет новый стрим
25 дек 2021
:
Демо от DEVIN TOWNSEND
8 дек 2021
:
Выход винила DEVIN TOWNSEND отложен
7 дек 2021
:
Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND
2 дек 2021
:
Детали бокс-сета DEVIN TOWNSEND
4 ноя 2021
:
Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND
18 окт 2021
:
Выход альбома DEVIN TOWNSEND откладывается
5 окт 2021
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND
29 сен 2021
:
Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND
25 июн 2021
:
DEVIN TOWNSEND джемует с гитаристом DRAGONFORCE
14 июн 2021
:
Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет весной
15 май 2021
:
Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND
3 май 2021
:
Стрим от DEVIN TOWNSEND
15 мар 2021
:
Лидер TRAILIGHT на альбоме DEVIN TOWNSEND
15 фев 2021
:
Аккорды от DEVIN TOWNSEND
7 фев 2021
:
Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND
25 янв 2021
:
DEVIN TOWNSEND — о будущих релизах
13 янв 2021
:
DEVIN TOWNSEND даёт совет молодым
24 дек 2020
:
Акустический концерт DEVIN TOWNSEND
17 дек 2020
:
DEVIN TOWNSEND о будущем концерте: «Не ждите одних рождественских песен»
2 дек 2020
:
Фрагмент стрима DEVIN TOWNSEND
28 ноя 2020
:
Новое карантинное видео DEVIN TOWNSEND
26 ноя 2020
:
DEVIN TOWNSEND планирует новое карантинное шоу
25 ноя 2020
:
Рождественский трек от DEVIN TOWNSEND
18 ноя 2020
:
Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND
22 окт 2020
:
DEVIN TOWNSEND — о COVID-19: «Всё изменилось»
17 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND
12 окт 2020
:
Трейлер к новому релизу DEVIN TOWNSEND
6 окт 2020
:
DEVIN TOWNSEND отыграет ещё один концерт
3 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND
28 сен 2020
:
DEVIN TOWNSEND — о новом концертном релизе
8 сен 2020
:
DEVIN TOWNSEND рассказывает о сведении
28 авг 2020
:
Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND
19 авг 2020
:
Концертный релиз DEVIN TOWNSEND выйдет осенью
14 авг 2020
:
Гитарные импровизации от DEVIN TOWNSEND
7 авг 2020
:
Кавер-версия DAVID SEVILLE от DEVIN TOWNSEND
5 авг 2020
:
DEVIN TOWNSEND работает над «странным» альбомом
27 июл 2020
:
DEVIN TOWNSEND объявил о новом онлайн-шоу
2 июл 2020
:
Импровизации от DEVIN TOWNSEND
21 июн 2020
:
DEVIN TOWNSEND выпускает пазлы
10 июн 2020
:
Концертное видео DEVIN TOWNSEND
7 июн 2020
:
Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND
21 май 2020
:
DEVIN TOWNSEND работает над альбомом
19 май 2020
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
4 май 2020
:
DEVIN TOWNSEND с третьего концерта собрал $59 000
27 апр 2020
:
DEVIN TOWNSEND со второго концерта собрал $81 000
20 апр 2020
:
DEVIN TOWNSEND с первого концерта собрал 45 000
16 апр 2020
:
DEVIN TOWNSEND перебрался в Twitch
6 апр 2020
:
DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть 11
6 апр 2020
:
Новый релиз DEVIN TOWNSEND выйдет летом
4 апр 2020
:
DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть 10
1 апр 2020
:
DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть девятая
29 мар 2020
:
DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть восьмая
28 мар 2020
:
DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть седьмая
25 мар 2020
:
DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": 5 и 6 части
23 мар 2020
:
DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project". Часть четвёртая
23 мар 2020
:
DEVIN TOWNSEND и ANNEKE VAN GIERSBERGEN ("Quarantine Project", часть третья)
23 мар 2020
:
DEVIN TOWNSEND запустил "Quarantine Project"
13 мар 2020
:
DEVIN TOWNSEND отменил остаток тура по США
18 ноя 2019
:
DEVIN TOWNSEND открыл европейский тур
26 сен 2019
:
DEVIN TOWNSEND объявил состав на европейские гастроли
24 сен 2019
:
Обучающее видео от барабанщика SKYHARBOR
17 сен 2019
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
29 май 2019
:
DEVIN TOWNSEND в акустике
6 апр 2019
:
DEVIN TOWNSEND: «По-прежнему не могу слушать "Sex & Religion"»
1 апр 2019
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND
29 мар 2019
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
16 мар 2019
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND
22 фев 2019
:
Новая песня DEVIN TOWNSEND
20 фев 2019
:
Документальный фильм от DEVIN TOWNSEND
24 янв 2019
:
Документальный фильм от DEVIN TOWNSEND
17 янв 2019
:
DEVIN TOWNSEND выпустит новый альбом весной
12 дек 2018
:
Рассказ о виниловом издании альбомов DEVIN TOWNSEND
9 ноя 2018
:
DEVIN TOWNSEND поедет в акустический тур
8 ноя 2018
:
DEVIN TOWNSEND опубликовал семплы нового материала
1 сен 2018
:
Рассказ о новом релизе DEVIN TOWNSEND
28 авг 2018
:
DEVIN TOWNSEND защищает вокалиста NICKELBACK
31 июл 2018
:
Вторая часть виниловых релиз DEVIN TOWNSEND выйдет летом
28 июн 2018
:
DEVIN TOWNSEND работает над игрой и ЕР Ziltoid
29 мар 2018
:
DEVIN TOWNSEND: У меня есть порядка сотни песен
9 дек 2017
:
DEVIN TOWNSEND опубликовал новый трек
4 июл 2017
:
DEVIN TOWNSEND планирует выпуск игры
16 май 2017
:
DEVIN TOWNSEND о создании лирики
27 окт 2016
:
Трейлер нового релиза CASUALTIES OF COOL
15 апр 2016
:
Биография DEVIN TOWNSEND'a выйдет в августе
3 фев 2016
:
DEVIN TOWNSEND отыграет специальный сет
19 дек 2015
:
Концертное видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
2 дек 2015
:
Специальное издание альбома DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
8 сен 2014
:
Видео с выступления DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
3 сен 2014
:
DEVIN TOWNSEND планирует выпуск двойного альбома
31 июл 2014
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
7 июл 2014
:
DEVIN TOWNSEND ответил на вопросы
6 июн 2014
:
Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
17 май 2014
:
Новая песня DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
23 апр 2014
:
DEVIN TOWNSEND: "Лишние средства, собранные на CASUALTIES OF COOL, уйдут в приюты для животных
16 апр 2014
:
DEVIN TOWNSEND исполнил песню OCEAN MACHINE
25 фев 2014
:
Обложка нового альбома DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
6 фев 2014
:
DEVIN TOWNSEND на EMG TV
7 май 2013
:
DEVIN TOWNSEND: «У METALLICA денег больше, чем у Господа Бога»
5 ноя 2012
:
"Terria" и "Ocean Machine" DEVIN TOWNSEND вышли на виниле
7 ноя 2011
:
DEVIN TOWNSEND записал песню для журнала TERRORIZER
2 окт 2011
:
Акустический CD от DEVIN'a TOWNSEND'a
12 авг 2011
:
Видео с сольного концерта DEVIN TOWNSEND
23 май 2011
:
DEVIN TOWNSEND о новом проекте
3 мар 2011
:
Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEVIN'a TOWNSEND'a
30 янв 2011
:
DEVIN TOWNSEND на NAMM: Видео
26 янв 2011
:
DEVIN TOWNSEND выпустит бесплатный концертый ЕР
14 янв 2011
:
DEVIN TOWNSEND на NAMM: Видео
4 авг 2010
:
Сольные альбомы DEVIN TOWNSEND выйдут на виниле
5 июл 2010
:
Фронтмен TESTAMENT выступил вместе с DEVIN'ом TOWNSEND'ом
21 авг 2009
:
Детали нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT
19 апр 2007
:
Доступны сэмплы с нового альбома Devin'a Townsend'a
9 апр 2007
:
Опубликован трек-лист нового альбома DEVIN'a TOWNSEND'a
6 июл 2006
:
Ударник DEVIN TOWNSEND BAND обзавелся сольным проектом
16 окт 2005
:
Новый альбом от DEVIN TOWNSEND BAND
23 июл 2005
:
DEVIN TOWNSEND BAND запишутся в августе
24 сен 2002
:
DEVIN TOWNSEND: человек-оркестр
сегодня
Акустика от DEVIN TOWNSEND
DEVIN TOWNSEND опубликовал видео акустического исполнения композиции “Midnight Sun”
http://www.hevydevy.com
просмотров: 145
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
