BEAST IN BLACK расстались с гитаристом



BEAST IN BLACK опубликовали следующее сообщение:



«С большим сожалением мы объявляем, что Kasperi Heikkinen расстается с Beast In Black после десяти невероятных лет совместной работы. Поскольку сейчас у нас масштабный тур с Helloween, мы продолжим выступать вчетвером на нескольких концертах, пока не найдем подходящего гитариста, который присоединится к нашим рядам.



Мы хотим выразить нашу глубочайшую благодарность Kasperi за десятилетие, наполненное хэви-металлом и незабываемыми воспоминаниями. Поскольку у нас тур в разгаре, мы пока воздержимся от дальнейших комментариев, но мы с нетерпением ждем возможности оторваться со всеми вами, нашими зверями, громче, чем когда–либо!» http://www.beastinblack.com/







