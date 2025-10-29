Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Beast in Black

*



29 окт 2025 : 		 BEAST IN BLACK расстались с гитаристом

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEAST IN BLACK

28 апр 2025 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

14 апр 2025 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

16 дек 2024 : 		 Альбом BEAST IN BLACK выйдет на виниле

30 авг 2024 : 		 Лидер BEAST IN BLACK о новом материале

27 июн 2024 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

24 авг 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

11 янв 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

6 май 2022 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 окт 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

3 сен 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

31 авг 2021 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

26 май 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

9 апр 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

23 янв 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

4 дек 2019 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

16 окт 2019 : 		 BEAST IN BLACK номинированы на награду

27 мар 2019 : 		 Гитарист BEAST IN BLACK о BLACKIE LAWLESS'e: «Ну такое...»

15 фев 2019 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

17 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BEAST IN BLACK расстались с гитаристом



zoom
BEAST IN BLACK опубликовали следующее сообщение:

«С большим сожалением мы объявляем, что Kasperi Heikkinen расстается с Beast In Black после десяти невероятных лет совместной работы. Поскольку сейчас у нас масштабный тур с Helloween, мы продолжим выступать вчетвером на нескольких концертах, пока не найдем подходящего гитариста, который присоединится к нашим рядам.

Мы хотим выразить нашу глубочайшую благодарность Kasperi за десятилетие, наполненное хэви-металлом и незабываемыми воспоминаниями. Поскольку у нас тур в разгаре, мы пока воздержимся от дальнейших комментариев, но мы с нетерпением ждем возможности оторваться со всеми вами, нашими зверями, громче, чем когда–либо!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 окт 2025
EvgenBriden
Видимо серьёзная причина, раз так в разгар тура и без заранее найденной замены...
29 окт 2025
olly71
EvgenBriden, он всегда уходит неожиданно .и от УДО ушёл и из первой своей группы хотя и у тех и у тех всё отлично было .
29 окт 2025
Corpsegrinder04
Ничего удивительного. Ещё в 2021-м убирать надо было.
29 окт 2025
m
michael777
Кто бы, что не говорил, но покидать коллег во время тура - это свинство.
просмотров: 355

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом