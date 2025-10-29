|
BEAST IN BLACK расстались с гитаристом
BEAST IN BLACK опубликовали следующее сообщение:
«С большим сожалением мы объявляем, что Kasperi Heikkinen расстается с Beast In Black после десяти невероятных лет совместной работы. Поскольку сейчас у нас масштабный тур с Helloween, мы продолжим выступать вчетвером на нескольких концертах, пока не найдем подходящего гитариста, который присоединится к нашим рядам.
Мы хотим выразить нашу глубочайшую благодарность Kasperi за десятилетие, наполненное хэви-металлом и незабываемыми воспоминаниями. Поскольку у нас тур в разгаре, мы пока воздержимся от дальнейших комментариев, но мы с нетерпением ждем возможности оторваться со всеми вами, нашими зверями, громче, чем когда–либо!»
