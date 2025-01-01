Arts
Vein

|||| сегодня

Новый альбом VEIN выйдет осенью



VEIN выпустят второй альбом, получивший название Reveal, 14 ноября на HateWorks, мастерингом которого занимался Jacob Hansen (Arch Enemy, The Back Dahlia Murder, Heaven Shall Burn):

Redemption
Bitches From Hell
Master
Self Defeated
The Fallen
Reveal
Nailed
Dark Shine
The Ritual
Denial




