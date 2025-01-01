“Ghoul Infested Mausoleum”, новая песня MORBIKON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Lost Within The Astral Crypts, релиз которого намечен на 21 ноября:
“Heavens That Burn And Eons Divided”
“Unending Legions Of Ball”
“Flames That Bind And Shadows Cast”
“Numeric Portal Ascendency”
“Sworn To Their Beheaded King”
“Masters Of Eternal Night”
“Ghoul Infested Mausoleum”
“Lost Within The Astral Crypts”
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет