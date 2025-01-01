Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 27
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
[= ||| все новости группы



*

Tyketto

*



1 ноя 2025 : 		 Новый альбом TYKETTO будет выпущен весной

10 ноя 2021 : 		 Основатель TYKETTO был близок к смерти из-за COVID-19

27 авг 2019 : 		 TYKETTO выпускают концерт

23 авг 2017 : 		 Концертное видео TYKETTO

2 авг 2017 : 		 Концертный релиз TYKETTO выйдет осенью

10 ноя 2016 : 		 Новое видео TYKETTO

4 окт 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

27 сен 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

7 сен 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

24 авг 2016 : 		 Новое видео TYKETTO

4 авг 2016 : 		 Новый альбом TYKETTO выйдет осенью

17 янв 2014 : 		 Обложка нового DVD TYKETTO

13 янв 2014 : 		 Новый DVD TYKETTO выйдет в январе

22 фев 2012 : 		 Новый альбом TYKETTO выйдет в апреле

14 июн 2011 : 		 TYKETTO на FRONTIERS RECORDS
| - |

|||| сегодня

Новый альбом TYKETTO будет выпущен весной



zoom
TYKETTO выпустят новую пластинку, получившую название "Closer To The Sun", в марте 2026 Silver Lining Music. Она была записана в следующем составе:

Danny Vaughn (vocals),
Harry Scott Elliott (guitar),
Ged Rylands (keyboards),
Chris Childs (bass)
Johnny Dee (drums)

Thomas Jensen, владелец лейбла: «Я был приятно шокирован, когда Danny и группа взялись за перо и бумагу. Мы говорим о действительно замечательной группе с точки зрения качества написания песен и концертного исполнения, и, честно говоря, о группе, которая, вероятно, не получила должного признания. Мы все рады быть частью команды, которая полна решимости изменить эту ситуацию!»

Danny добавляет: «Многие годы напряженной работы полностью прекратились, когда всех нас впервые поразил COVID, и вопрос о том, будет ли TYKETTO продолжаться, действительно стоял очень остро. С момента нашего возвращения в 2023 году группа неуклонно растет, и увидеть и поддержать нас приходит больше поклонников, чем когда-либо прежде. Кульминацией этого фантастического взлета стало подписание нами совершенно нового контракта со звукозаписывающей компанией Silver Lining Music, которая уже продемонстрировала не только любовь и поддержку, но и настоящее понимание наших личных отношений с фэнами. Конечным результатом всего этого стал альбом, в который поклонники TYKETTO просто влюбятся. Для TYKETTO настали лучшие времена!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом