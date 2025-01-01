сегодня



Новый альбом TYKETTO будет выпущен весной



TYKETTO выпустят новую пластинку, получившую название "Closer To The Sun", в марте 2026 Silver Lining Music. Она была записана в следующем составе:



Danny Vaughn (vocals),

Harry Scott Elliott (guitar),

Ged Rylands (keyboards),

Chris Childs (bass)

Johnny Dee (drums)



Thomas Jensen, владелец лейбла: «Я был приятно шокирован, когда Danny и группа взялись за перо и бумагу. Мы говорим о действительно замечательной группе с точки зрения качества написания песен и концертного исполнения, и, честно говоря, о группе, которая, вероятно, не получила должного признания. Мы все рады быть частью команды, которая полна решимости изменить эту ситуацию!»



Danny добавляет: «Многие годы напряженной работы полностью прекратились, когда всех нас впервые поразил COVID, и вопрос о том, будет ли TYKETTO продолжаться, действительно стоял очень остро. С момента нашего возвращения в 2023 году группа неуклонно растет, и увидеть и поддержать нас приходит больше поклонников, чем когда-либо прежде. Кульминацией этого фантастического взлета стало подписание нами совершенно нового контракта со звукозаписывающей компанией Silver Lining Music, которая уже продемонстрировала не только любовь и поддержку, но и настоящее понимание наших личных отношений с фэнами. Конечным результатом всего этого стал альбом, в который поклонники TYKETTO просто влюбятся. Для TYKETTO настали лучшие времена!»







