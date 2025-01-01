сегодня



PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER будут отмечены на Adopt The Arts



Второго марта Adopt The Arts, благотворительная организация, работающая над созданием программы музыкального образования для малообеспеченных начальных школ, в Plaza Theatre в Палм-Спрингс, Калифорния проведет специальное мероприятие, в рамках которого, в частности, будут вручены "Adopt The Arts: Sound & Vision Awards" двум легендам музыки — Paul Rodgers (FREE, BAD COMPANY) и Geezer Butler (BLACK SABBATH). Также один из основателей организации, Matt Sorum выступит с командой поддержки, в которую войдут:



* Glenn Hughes (DEEP PURPLE)

* Lzzy Hale (HALESTORM)

* Corey Taylor (SLIPKNOT)

* Nuno Bettencourt (EXTREME)

* Robert DeLeo (STONE TEMPLE PILOTS)

* Billy Duffy (THE CULT)

* Phil X (BON JOVI)

* Stevie Salas (Mick Jagger)











+0 -0



просмотров: 131

