Новости
*

Paul Rodgers

*
Страна
United KingdomВеликобритания



1 ноя 2025 : 		 PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER будут отмечены на Adopt The Arts

3 апр 2025 : 		 PAUL RODGERS исполняет OTIS REDDING

25 янв 2025 : 		 PAUL RODGERS исполняет FREE

19 дек 2024 : 		 PAUL RODGERS сядет за книгу

30 сен 2024 : 		 Новое видео PAUL RODGERS

11 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос

29 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов

15 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS: «Мне очень повезло с голосом»

1 авг 2023 : 		 PAUL RODGERS не собирается выступать

29 июл 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

26 июн 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

16 май 2020 : 		 Как PAUL RODGERS сохраняет вокальную форму

8 май 2020 : 		 PAUL RODGERS: «А я жив!»

26 мар 2020 : 		 PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома

14 янв 2018 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS выйдет весной

15 май 2017 : 		 BRIAN JOHNSON и ROBERT PLANT присоединились на сцене к PAUL RODGERS

7 окт 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от PAUL RODGERS

13 дек 2013 : 		 Видео из тура ROCK MEETS CLASSIC с участием PAUL RODGERS

18 ноя 2013 : 		 Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе

26 июл 2013 : 		 PAUL RODGERS работает над двумя альбомами

20 дек 2011 : 		 Новый трек PAUL'a RODGERS'a

18 ноя 2011 : 		 PAUL RODGERS был удостоен награды за “Bad Company”

1 сен 2011 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS & FRIENDS выйдет в сентябре

2 июл 2011 : 		 Новое видео PAUL'a RODGERS'a

22 май 2011 : 		 Новая награда PAUL RODGERS'a

20 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS на трибьют-альбоме PAUL'a MCCARTNEY
PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER будут отмечены на Adopt The Arts



zoom
Второго марта Adopt The Arts, благотворительная организация, работающая над созданием программы музыкального образования для малообеспеченных начальных школ, в Plaza Theatre в Палм-Спрингс, Калифорния проведет специальное мероприятие, в рамках которого, в частности, будут вручены "Adopt The Arts: Sound & Vision Awards" двум легендам музыки — Paul Rodgers (FREE, BAD COMPANY) и Geezer Butler (BLACK SABBATH). Также один из основателей организации, Matt Sorum выступит с командой поддержки, в которую войдут:

* Glenn Hughes (DEEP PURPLE)
* Lzzy Hale (HALESTORM)
* Corey Taylor (SLIPKNOT)
* Nuno Bettencourt (EXTREME)
* Robert DeLeo (STONE TEMPLE PILOTS)
* Billy Duffy (THE CULT)
* Phil X (BON JOVI)
* Stevie Salas (Mick Jagger)






