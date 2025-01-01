Arts
Новости
Faith No More

1 ноя 2025 : 		 Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»

8 сен 2025 : 		 Квир-икона FAITH NO MORE выпускает книгу

18 апр 2025 : 		 Барабанщик FAITH NO MORE: «Похоже, что MIKE PATTON просто не хочет с нами играть»

22 янв 2025 : 		 Как дела у FAITH NO MORE?

21 окт 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE: «В пандемию пил как лошадь»

21 июл 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE — о причинах срывов концертов

11 июн 2022 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Ну хорошо, мы повлияли на ню-металл»

12 дек 2021 : 		 FAITH NO MORE отменили все концерты

20 сен 2021 : 		 MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»

26 май 2021 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»

6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом
|||| 1 ноя 2025

Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»



Один из основателей и квир-икона FAITH NO MORE, Roddy Bottum, четвертого ноября выпустит мемуары "The Royal We" и в рамках раскрутки этого произведения, у него спросили, будут ли еще концерты FAITH NO MORE:

«Я так не думаю, нет. Дело не только во мне. Не думаю, что на данный момент кто-то готов к этому. У нас было несколько концертов, которые мы собирались отыграть, но их отменили по разным причинам. Но я не думаю, что курс, по которому мы шли, устоялся сам собой. Честно говоря, я просто не представляю, что это случиться. Я уверен, мы проделали действительно хорошую работу. Мы отыграли кучу туров в поддержку воссоединения, и я считаю, что мы сделали то, что собирались сделать. Так что я не представляю, что кто-то расстроен из-за отсутствия шоу и всего подобного. Но я к тому, что, конечно, возвращение означало бы большую зарплату, но все мы очень довольны тем, что сумели сделать в творческом плане, отдавая себя работе и играя друг с другом. Я предполагаю, что мы все довольно неплохо относимся к решениям, которые принимали до сих пор, и я не представляю, что могло бы произойти на самом деле, чтобы мы снова были вместе и давали больше концертов».

На вопрос, что ему запомнилось больше всего о реюнион-концертах FAITH NO MORE, он ответил:

«Когда мы отправлялись в первый реюнион-тур, мы расстались примерно на… почти 15 лет. И когда я был маленьким, у меня были мечты — я прихожу в школу и думаю: "Боже мой, я забыл подготовиться к тесту". А потом как раз начинается тест, и я думаю: "Боже мой, я же все провалю. "В какой-то момент после того, как FAITH NO MORE распались, мне продолжали сниться сны примерно такого содержания: "О Боже мой. FAITH NO MORE едут в реюнион-тур, а я забыл выучить песни." Это стало для меня чем-то вроде замены сценария моей мечты. Так что я продолжал видеть подобные сны. Это был настоящий кошмар, который продолжался и продолжался. А потом мы организовали настоящий тур, выучили песни, сыграли их на репетициях и поехали с реальными концертами, и я, похоже, смог справиться с этим кошмаром в реальном физическом смысле. И я думаю, что это каким-то странным образом стало ключом к продвижению вперед в моей жизни. К тому же, это было просто очень весело. Billy [Gould, басист FAITH NO MORE] и я дружим с тех пор, как нам было, не знаю, девять или десять лет. Так что было забавно возобновить эту дружбу и просто потусоваться вместе».




просмотров: 134

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
