все новости группы
США
1 ноя 2025 :
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
8 сен 2025 :
Квир-икона FAITH NO MORE выпускает книгу
18 апр 2025 :
Барабанщик FAITH NO MORE: «Похоже, что MIKE PATTON просто не хочет с нами играть»
22 янв 2025 :
Как дела у FAITH NO MORE?
21 окт 2022 :
Вокалист FAITH NO MORE: «В пандемию пил как лошадь»
21 июл 2022 :
Вокалист FAITH NO MORE — о причинах срывов концертов
11 июн 2022 :
Басист FAITH NO MORE: «Ну хорошо, мы повлияли на ню-металл»
12 дек 2021 :
FAITH NO MORE отменили все концерты
20 сен 2021 :
MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»
26 май 2021 :
Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»
6 апр 2021 :
Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY
28 янв 2021 :
Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года
21 окт 2020 :
Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE
28 июл 2020 :
Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек
27 май 2020 :
FAITH NO MORE перенесли даты тура
5 апр 2020 :
FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год
29 мар 2020 :
Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»
28 янв 2020 :
FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе
29 ноя 2019 :
FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений
25 ноя 2019 :
FAITH NO MORE намекают на возвращение?
18 ноя 2019 :
JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE
31 окт 2019 :
Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER
20 авг 2019 :
FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"
1 июл 2019 :
Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER
29 авг 2018 :
Биография FAITH NO MORE выйдет осенью
17 май 2018 :
Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом
1 ноя 2025
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
Один из основателей и квир-икона FAITH NO MORE, Roddy Bottum, четвертого ноября выпустит мемуары "The Royal We" и в рамках раскрутки этого произведения, у него спросили, будут ли еще концерты FAITH NO MORE:
«Я так не думаю, нет. Дело не только во мне. Не думаю, что на данный момент кто-то готов к этому. У нас было несколько концертов, которые мы собирались отыграть, но их отменили по разным причинам. Но я не думаю, что курс, по которому мы шли, устоялся сам собой. Честно говоря, я просто не представляю, что это случиться. Я уверен, мы проделали действительно хорошую работу. Мы отыграли кучу туров в поддержку воссоединения, и я считаю, что мы сделали то, что собирались сделать. Так что я не представляю, что кто-то расстроен из-за отсутствия шоу и всего подобного. Но я к тому, что, конечно, возвращение означало бы большую зарплату, но все мы очень довольны тем, что сумели сделать в творческом плане, отдавая себя работе и играя друг с другом. Я предполагаю, что мы все довольно неплохо относимся к решениям, которые принимали до сих пор, и я не представляю, что могло бы произойти на самом деле, чтобы мы снова были вместе и давали больше концертов».
На вопрос, что ему запомнилось больше всего о реюнион-концертах FAITH NO MORE, он ответил:
«Когда мы отправлялись в первый реюнион-тур, мы расстались примерно на… почти 15 лет. И когда я был маленьким, у меня были мечты — я прихожу в школу и думаю: "Боже мой, я забыл подготовиться к тесту". А потом как раз начинается тест, и я думаю: "Боже мой, я же все провалю. "В какой-то момент после того, как FAITH NO MORE распались, мне продолжали сниться сны примерно такого содержания: "О Боже мой. FAITH NO MORE едут в реюнион-тур, а я забыл выучить песни." Это стало для меня чем-то вроде замены сценария моей мечты. Так что я продолжал видеть подобные сны. Это был настоящий кошмар, который продолжался и продолжался. А потом мы организовали настоящий тур, выучили песни, сыграли их на репетициях и поехали с реальными концертами, и я, похоже, смог справиться с этим кошмаром в реальном физическом смысле. И я думаю, что это каким-то странным образом стало ключом к продвижению вперед в моей жизни. К тому же, это было просто очень весело. Billy [Gould, басист FAITH NO MORE] и я дружим с тех пор, как нам было, не знаю, девять или десять лет. Так что было забавно возобновить эту дружбу и просто потусоваться вместе».
