1 ноя 2025



Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»



Один из основателей и квир-икона FAITH NO MORE, Roddy Bottum, четвертого ноября выпустит мемуары "The Royal We" и в рамках раскрутки этого произведения, у него спросили, будут ли еще концерты FAITH NO MORE:



«Я так не думаю, нет. Дело не только во мне. Не думаю, что на данный момент кто-то готов к этому. У нас было несколько концертов, которые мы собирались отыграть, но их отменили по разным причинам. Но я не думаю, что курс, по которому мы шли, устоялся сам собой. Честно говоря, я просто не представляю, что это случиться. Я уверен, мы проделали действительно хорошую работу. Мы отыграли кучу туров в поддержку воссоединения, и я считаю, что мы сделали то, что собирались сделать. Так что я не представляю, что кто-то расстроен из-за отсутствия шоу и всего подобного. Но я к тому, что, конечно, возвращение означало бы большую зарплату, но все мы очень довольны тем, что сумели сделать в творческом плане, отдавая себя работе и играя друг с другом. Я предполагаю, что мы все довольно неплохо относимся к решениям, которые принимали до сих пор, и я не представляю, что могло бы произойти на самом деле, чтобы мы снова были вместе и давали больше концертов».



На вопрос, что ему запомнилось больше всего о реюнион-концертах FAITH NO MORE, он ответил:



«Когда мы отправлялись в первый реюнион-тур, мы расстались примерно на… почти 15 лет. И когда я был маленьким, у меня были мечты — я прихожу в школу и думаю: "Боже мой, я забыл подготовиться к тесту". А потом как раз начинается тест, и я думаю: "Боже мой, я же все провалю. "В какой-то момент после того, как FAITH NO MORE распались, мне продолжали сниться сны примерно такого содержания: "О Боже мой. FAITH NO MORE едут в реюнион-тур, а я забыл выучить песни." Это стало для меня чем-то вроде замены сценария моей мечты. Так что я продолжал видеть подобные сны. Это был настоящий кошмар, который продолжался и продолжался. А потом мы организовали настоящий тур, выучили песни, сыграли их на репетициях и поехали с реальными концертами, и я, похоже, смог справиться с этим кошмаром в реальном физическом смысле. И я думаю, что это каким-то странным образом стало ключом к продвижению вперед в моей жизни. К тому же, это было просто очень весело. Billy [Gould, басист FAITH NO MORE] и я дружим с тех пор, как нам было, не знаю, девять или десять лет. Так что было забавно возобновить эту дружбу и просто потусоваться вместе».







