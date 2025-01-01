сегодня



BAD COMPANY все-таки сыграют пару песен



SIMON KIRKE в новом интервью вновь ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ожидать выступления в рамках введения в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я думаю, что секрет в том, что мы выступим, раскрыт. Не знаю, у меня могут возникнуть проблемы, но я увидел в новостях Google, что BAD COMPANY выступят на церемонии по вводу в Зал Славы. Поэтому я осторожно скажу "да". Я не имею права говорить, какие песни. Я имею в виду, что, честно говоря, мне на это наплевать. Мы будем играть, и я согласен на все, что выберет Paul. И просто снова сыграть с ним будет для меня настоящим наслаждением, потому что я скучал по нему. Я скучал по выступлениям с группой. Особенно я скучаю по выступлениям с Paul'ом, потому что он замечательный певец».



На вопрос, сколько времени прошло с тех пор, как они с Rogers'ом выступали вместе, Simon ответил:



«Наше последнее выступление состоялось более пяти лет назад в Лас-Вегасе, где BAD COMPANY и LYNYRD SKYNYRD выступали в качестве хедлайнеров. И это был один из лучших концертов, на которых мы когда-либо выступали. Так что, слава Богу, мы отыграли хороший концерт, а не дерьмовый».







+0 -0



просмотров: 108

