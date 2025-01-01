Arts
Новости
Новости
MOONSPELL начнут запись в декабре



Вокалист MOONSPELL Fernando Ribeiro так ответил на вопрос о том, когда от группы ждать нового материала:

«Что ж, сейчас мы завершаем цикл, который начался незадолго до пандемии, а затем пандемия все остановила. Тогда мы записали альбом под названием "Hermitage", который сильно пострадал из-за того, что мы не смогли поехать в турне и так далее. Итак, все, что мы сделали [с тех пор], особенно выступление с оркестром и гастроли с DARK TRANQUILLITY, а также [празднование 30-летия дебютного альбома MOONSPELL] "Wolfheart" были способом шаг за шагом продвигаться к нашей конечной цели, главному вопросу, который состоит в том, могут ли MOONSPELL создавать новую интересную музыку? И что это будет за музыка? И мы не торопились. Наш последний полноформатный альбом выпущен в 2021 году, так что пройдет пять лет с тех пор, как мы выпустили новую музыку. Но нам тоже нужно было подготовиться, и мы должны были подготовить нашу аудиторию. Итак, мы уже написали весь материал для альбома. Мы собираемся записать его в декабре. Он выйдет летом 2026 года. Я думаю, в марте вы уже сможете увидеть первый сингл и первый видеоклип, которые мы собираемся [снять], я предполагаю, в январе».

Что касается музыкального направления нового материала MOONSPELL, он сказал:

«Мы так много сделали, и у нас было так много музыкального опыта, стилистических ответвлений и тому подобного, что в глубине души мы чувствовали, что должны записать очень классический альбом. Итак, это готик-металлический альбом. Я не знаю, будет ли это "Irreligious Part Two" или что-то в этом роде — мы думаем не о таких терминах, — но это прекрасные песни, романтичные, меланхоличные, с великолепными риффами, великолепными соло, отличной атмосферой, тексты о художественной литературе и фэнтези. Так что мы очень, очень довольны результатом написания песни. Теперь мы собираемся записать его, и нам не терпится, чтобы наши фэны открыли для себя новые композиции MOONSPELL, потому что я считаю, время давно пришло. Мне, как всегда, любопытна их реакция, но я полагаю, мы отлично проведем время вместе, когда выйдет новый альбом и когда мы отправимся с ним в турне и будем играть на фестивалях».

Далее Fernando отметил, что ему и его коллегам по MOONSPELL "очень повезло", что у них "все еще есть стремление создавать новую музыку и такое прекрасное и такое непредсказуемое прошлое, потому что я никогда не думал, что MOONSPELL могут быть профессиональной группой, гастролировать и иметь поклонников по всему миру. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, когда мы начинали в Португалии, особенно после того, как мы выехали из Португалии, что никто никогда до нас не делал».






просмотров: 174

